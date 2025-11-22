Liverpool profundiza su crisis en la defensa de su título de la Liga Premier

Liverpool profundizó su crisis en la defensa del título de la Liga Premier al perder el sábado 3-0 en casa ante el Nottingham Forest.

Una sexta derrota de la campaña dejó al campeón de la temporada pasada en el 11mo puesto de la clasificación, a ocho puntos del líder Arsenal, habiendo jugado un partido más.

Los goles de Murillo, Nicolo Savona y Morgan Gibbs-White en Anfield condenaron al Liverpool a una sexta derrota en sus últimos siete partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

Para poner eso en contexto, el equipo de Arne Slot solo perdió cuatro partidos en toda la temporada pasada cuando ganó un vigésimo título, igualando el récord.

El Chelsea redujo la distancia con el Arsenal a tres puntos con una victoria de 2-0 en Burnley. El Crystal Palace venció al Wolverhampton 2-0 y el Fulham ganó 1-0 en casa contra el Sunderland.

El Brighton superó 2-1 al Brentford, mientras que el Bournemouth remontó de un 2-0 en contra para empatar 2-dos con el West Ham.

Chelsea reduce la distancia

Pedro Neto y Enzo Fernández anotaron en Turf Moor mientras el Chelsea se movía provisionalmente al segundo lugar.

El Arsenal enfrenta el domingo al Tottenham, mientras que el Manchester City puede recuperar el segundo lugar más tarde el sábado cuando juegue de visita ante el Newcastle.

Neto adelantó al Chelsea a los 37 minutos con su segundo gol en tantos partidos y su cuarto de la temporada.

Fernández selló la victoria al 88 con un disparo a ras desde dentro del área.

