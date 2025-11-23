La habilidad de McCaffrey transforma la ofensiva de los 49ers antes del juego contra los Panthers

Después de que los 49ers de San Francisco hicieron un gran trato para adquirir a Christian McCaffrey hace tres años, el equipo llegó a tener una ofensiva productiva bajo el mando del entrenador Kyle Shanahan.

La incorporación de uno de los mejores corredores de la NFL elevó la ofensiva a otro nivel que se exhibirá cuando los 49ers(7-4) enfrenten a los Panthers (6-5) el lunes por la noche por primera vez desde ese intercambio en 2022.

“Ver cómo ha evolucionado nuestra ofensiva desde que conseguimos a Christian, las cosas que hemos hecho aquí en los últimos tres años que nunca hicimos solo por la habilidad de Christian y lo que puede hacer en el juego de pase. Es bastante increíble”, admitió el ala cerrada George Kittle. “Ver la evolución de nuestra ofensiva ha sido realmente genial”.

Cuando los Niners adquirieron a McCaffrey a cambio de cuatro selecciones de draft en lo que él describió como un intercambio "agridulce" en octubre de 2022, el equipo estaba en un pequeño bache ofensivo, ocupando el décimo lugar en la liga en yardas por jugada y el decimonoveno en anotaciones.

San Francisco se movió al top cinco en ambas categorías una vez que McCaffrey entró en la alineación titular en su segundo juego, cuando logró la rara hazaña de correr para un touchdown, atrapar un pase de TD y lanzar para una anotación en una victoria sobre los Rams.

“Sabíamos que sería emocionante conseguir un jugador como él. Desde que lo conseguimos, creo que los jugadores evolucionaron en la ofensiva”, admitió Shanahan. “Siempre, cuando obtienes ciertos tipos de jugadores, es cuando las ofensivas cambian. Siempre quieres atacar las defensas y esas cosas, y hay solo tantas maneras de hacerlo, pero cuando obtienes diferentes tipos de jugadores, las ofensivas se expanden, y creo que él ha cambiado nuestra ofensiva desde que llegó aquí”.

McCaffrey ha logrado eso siendo al menos una amenaza como receptor, ya sea en rutas desde el backfield o cuando se alinea abierto o en el slot, como lo es como corredor.

McCaffrey, hijo del exreceptor estrella de la NFL Ed McCaffrey, se enorgullece mucho de su habilidad como receptor, incluso si nunca jugó oficialmente como receptor.

"Siempre fue algo en lo que trabajé toda mi vida", dijo. "Siempre jugué como corredor. Nunca jugué como receptor, pero tuve la suerte de estar en equipos, incluso en la liga infantil, donde me lanzaban el balón. Y así fue algo natural y disfruté hacerlo. Era otra forma de tener el balón en mis manos".

McCaffrey ayudó a llevar a los 49ers al juego por el título de la NFC en su primera temporada. Al año siguiente los Niners llegaron al Super Bowl cuando lideró la NFL con 2.023 yardas desde la línea de golpeo y 21 TDs en el camino a ser seleccionado como Jugador Ofensivo del Año de la NFL por la AP.

Su temporada 2024 se vio truncada por lesiones, pero McCaffrey está de vuelta en buena forma esta temporada, liderando la NFL con 1.439 yardas desde la línea de golpeo mientras está en camino a otra temporada con 1.000 yardas por tierra y por recepción.

“Un tipo como Christian, que es un corredor increíble, pero luego también es un receptor realmente bueno. Entonces, ¿a quién le dedicas a él?”, se preguntó el coordinador defensivo de los 49ers, Robert Saleh. “Muchas veces tienes que dedicarle un linebacker. Lo he dicho hace mucho tiempo que está empezando a ponerse al día un poco, pero sentí que la evolución del corredor superó con creces la evolución del linebacker”.

McCaffrey es uno de los cinco jugadores en la historia con al menos 5.000 yardas por tierra y por recepción y ha establecido un récord de la NFL con 17 juegos en su carrera con al menos una carrera de TD y una recepción de TD.

Lidera la NFL esta temporada con 1.439 yardas desde la línea de golpeo y ocupa el segundo lugar empatado con 11 TDs. Ocupa el segundo lugar en la liga con 74 recepciones, noveno con 732 yardas por recepción y sus 80 primeros intentos por tierra y por recepción están empatados como los más altos por cualquier jugador en 11 juegos desde que Arian Foster tuvo 91 en 2010.

Eso debería poner una gran presión en una defensa de Carolina que estará sin los linebackers Trevin Wallace y Christian Rozeboom.

