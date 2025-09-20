Liverpool gana el derbi de Merseyside y mantiene su inicio perfecto en la Liga Premier

Liverpool mantuvo su comienzo perfecto de temporada en la Liga Premier gracias al gol y asistencia de Ryan Gravenberch en la primera mitad para superar el sábado 2-1 al Everton en el derbi de Merseyside.

Buscando ganar títulos de liga consecutivos por primera vez desde la década de los ochenta, el Liverpool tiene marca de 5-0.

Liverpool estuvo apático y descuidado durante grandes tramos de la segunda mitad y que llevó a que Idrissa Gueye acercara a los Toffees a los 58 minutos. El Everton terminó sufriendo su primera derrota de la campaña.

Liverpool ha ganado cinco partidos consecutivos en casa contra los Blues por primera vez desde 1933-37. Everton no ha ganado un partido en Anfield con público desde 1999, su única victoria desde entonces fue a puerta cerrada en 2021 durante la pandemia de coronavirus.

El entrenador del Everton, David Moyes, sigue sin ganar en 23 partidos en Anfield con el Everton, Manchester United, Sunderland y West Ham.

Alexander Isak y Florian Wirtz, los dos fichajes del verano del Liverpool, ingresaron de cambio a los 61 y 67 minutos, respectivamente.

Gravenberch adelantó a Liverpool después de 10 minutos de que inició el 247mo derbi de Merseyside con un pase de Mohamed Salah. El mediocampista defensivo de 23 años extendió su pierna derecha y de media volea levantó el balón sobre el brazo extendido del portero Jordan Pickford.

Gravenberch posteriormente pasó el balón de forma perfecta a los 29 minutos antes de que Hugo Ekitike colocara el balón entre las piernas de Pickford y hacia la portería.

Gueye anotó con un disparo de larga distancia después de que Iliman Ndiaye devolviera el centro de Jack Grealish. Gueye, quien cumple 36 años el viernes, se convirtió en el segundo jugador más viejo del Everton en anotar en un derbi de Merseyside, detrás de Sam Chedgzoy, de 37 años, en 1926, según Opta.

Se escuchó enn varias ocasiones a los aficionados del Liverpool corear hacia los seguidores del Everton: "no han ganado un trofeo desde 1995".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes