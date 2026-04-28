Ver el PSG-Bayern desde la grada 'no es divertido': Kompany en su suspensión

Vincent Kompany quizá haya sido el único espectador en el Parque de los Príncipes que no disfrutó al ver el emocionante partido de semifinales de la Liga de Campeones entre su Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

Inhabilitado para estar a pie de campo mientras cumplía una suspensión de un partido, a Kompany le resultó difícil estar más lejos de la acción mientras se sentaba con miembros del cuerpo técnico en los asientos destinados a la prensa, con un auricular puesto.

“No es divertido. Si no vuelve a pasar nunca, estaré satisfecho”, señaló Kompany a Prime Video.

Los giros y vueltas de la victoria 5-4 del PSG en el partido de ida se reflejaban claramente en el rostro de Kompany. Con el asistente Aaron Danks al mando en la banda, Kompany compartía sonrisas y apretones de manos con el personal en la primera mitad, pero se quedó impasible cuando su equipo se hundió hasta ir perdiendo 5-2 antes de reaccionar y volver a meterse en el encuentro.

“No puedo tomar decisiones a 80 metros (262 pies) de distancia. Pero aprecié la manera en que respondieron los jugadores, desde lo alto de las gradas”, afirmó Kompany.

Su homólogo del PSG, Luis Enrique, tuvo una perspectiva distinta desde la banda y proclamó que fue el mejor partido que ha dirigido en su carrera.

En el pasado, Luis Enrique se ha sentado ocasionalmente en las gradas por voluntad propia para tener una visión táctica del partido, pero Kompany no estaba convencido.

“No sé por qué. Yo no haría eso” añadió el técnico belga.

Con Kompany fuera de “las inmediaciones del terreno de juego o del banquillo del equipo”, como exigen las normas de la UEFA, y también impedido de entrar al vestuario, Danks se hizo cargo de un partido por primera vez desde una etapa interina de dos encuentros en el Aston Villa en 2022.

Danks es el especialista del Bayern en jugadas a balón parado, pero su equipo aun así concedió un gol sencillo de cabeza tras un córner, cuando Joao Neves se zafó de su marcador Jamal Musiala para poner al PSG arriba 2-1. El cabezazo de Dayot Upamecano en un tiro libre para el tercer gol del Bayern estuvo más en línea con lo esperado.

Cumplida su suspensión de un partido por tres tarjetas amarillas, Kompany volverá a su área técnica para el partido de vuelta el próximo miércoles y quiere un ambiente todavía más ruidoso que el de la vibrante victoria en cuartos de final sobre el Real Madrid.

“Hubo tanto fuego contra el Madrid. No necesitamos menos que eso, necesitamos aún más, y eso es todo lo que puedo pedir. Yo iría al estadio para un partido así, pero no para quedarme callado”, señaló Kompany.

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Ellingworth informó desde Duesseldorf, Alemania.

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