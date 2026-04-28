Lookman en duda para duelo de ida de la semifinal de la Champions del Atlético ante Arsenal

El Atlético de Madrid podría echar de menos al delantero Ademola Lookman cuando enfrente el miércoles al Arsenal con la intención de acceder a la final de la Liga de Campeones por primera vez en una década.

Arsenal, que intenta regresar a la final por primera vez en dos décadas, se anima con la posible reapareción del mediapunta Eberechi Eze para el duelo en el estadio Metropolitano.

Ambos equipos buscan alzar la Copa de Europa por primera vez.

Lookman ha sido clave para el Atlético desde que llegó procedente del Atalanta este año, pero el nigeriano se perdió los dos últimos partidos por una molestia muscular sufrida en la final de la Copa del Rey, que los colchoneros perdieron por penales ante la Real Sociedad, el 19 de abril.

Entrenó con el resto del plantel en los últimos días y parecía listo para reaparecer. Pero el entrenador del Atlético, Diego Simeone, comentó el martes que el delantero seguía siendo duda para ser titular en el Metropolitano.

“Veremos si mañana se recupera bien, porque todavía está con una molestia en el día de hoy y veremos si se puede recuperar o no”, señaló Simeone, que cumplió 56 años el martes. “Todavía estaba con algunas molestias”.

Lookman suma siete goles con el Atlético desde su llegada, uno de ellos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, cuando el Atlético avanzó con un global de 3-2.

“Su llegada ha impactado muy bien en el equipo, tiene cosas diferenciales ofensivamente, está trabajando muchísimo mejor en su fase defensiva”, manifestó Simeone.

Lookman, de 28 años, dijo que ha sido estupendo contar con la confianza de Simeone y reconoció que ha mejorado en todas las áreas bajo las órdenes del técnico.

“Mi juego en general ha mejorado”, afirmó. “Sin duda, mi faceta defensiva también ha mejorado, lo que me ha permitido ser un jugador más completo que puede ayudar aún más al equipo”.

Nacido en Londres, Lookman firmó con el Atlético en febrero. Jugó previamente con Fulham y Leicester en el fútbol inglés antes de incorporarse al Atalanta italiano en 2022. También había jugado anteriormente en Leipzig y Everton.

“El Atleti es uno de los clubes más grandes del mundo, con jugadores de primer nivel”, expresó. “El equipo es increíble, el plantel es increíble, así que es una bendición estar aquí. El trabajo que hemos mostrado juntos ha sido increíble, así que ha sido genial”.

Simeone va con todo

El Atlético disputa su cuarta semifinal de la Liga de Campeones desde que el argentino Simeone asumió a finales de 2011. Perdió las finales ante el Real Madrid en 2014 y 2016.

“El aficionado se encuentra en una nueva semifinal, es extraordinario que el Atlético esté en una semifinal después de nueve años y hacerlo por cuarta vez desde que llegamos”, dijo Simeone. “Esa fe, ilusión, contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien”.

Aclaró que ganar el título “no es presión, es responsabilidad”.

“La ilusión de estar cerca de un objetivo enorme que el club no ha logrado nunca”, remató.

Havertz, fuera

Kai Havertz quedó descartado. El delantero alemán fue sustituido durante el primer tiempo de la victoria de Arsenal sobre Newcastle en la Liga Premier el sábado debido a un problema muscular. Jurrien Timber tampoco llegará al partido del miércoles.

La única final previa de Arsenal fue en 2006, cuando perdió ante el Barcelona. El club londinense fue eliminado por el eventual campeón Paris Saint-Germain en las semifinales del año pasado.

“Qué oportunidad, y la vamos a aprovechar con las dos manos”, declaró el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. “Hemos demostrado en Europa, en cualquier estadio, de lo que somos capaces. Tenemos que jugar con esa confianza y ese deseo”.

Arteta elogia a Simeone

Arteta calificó a Simeone como un “referente absoluto”.

“Es alguien que ha transformado este club durante 15 años, con contundencia y rebelándose ante cualquier situación”, dijo Arteta. “A personas así siempre las admiro. Cada uno tiene su estilo, el que siente, puede y el que le dan sus jugadores, pero es un referente absoluto en muchas cosas".

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