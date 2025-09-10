Arozarena remolca 4 y Marineros se imponen 5-3 a Cardenales para acercarse a cima divisional

Randy Arozarena conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada como parte de una noche de cuatro impulsadas, y los Marineros de Seattle derrotaron el martes 5-3 a los Cardenales de San Luis.

Con la victoria, Seattle se acercó a un juego de la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Arozarena conectó su 27º jonrón, cuatro más que su récord personal anterior. El cubano-mexicano aprovechó una recta en el centro del plato por parte de Matthew Liberatore (7-12).

Luego, Arozarena posó e hizo un alarde en dirección al dugout de los Marineros.

En la quinta entrada, Arozarena aumentó la ventaja de Seattle con un elevado de sacrificio. El inning incluyó el 19º jonrón de Josh Naylor, un batazo en solitario.

Naylor lo festejó lanzando el madero hacia el dugout.

Seattle se acercó a un juego de Houston, líder de la división. Es su posición más cercana desde mediados de agosto, y los Marineros mantuvieron una ventaja de juego y medio sobre Texas en la pugna por el último comodín de la Americana.

George Kirby permitió tres carreras y siete hits en cuatro entradas. Cinco lanzadores se combinaron con un relevo de dos hits.

Caleb Ferguson (4-4) ponchó a dos en una quinta entrada perfecta y el mexicano Andrés Muñoz se sobrepuso a un sencillo del dominicano José Fermín cuando había dos outs para agenciarse su 34º salvamento en 41 oportunidades.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-0. Los venezolanos Willson Contreras de 4-2 con una anotada, Pedro Pagés de 4-1. El dominicano Fermín de 4-2 con una remolcada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 4-1 con una anotada y cuatro producidas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-1, Víctor Robles de 4-2 con una anotada. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.