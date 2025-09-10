Joey Cantillo lanza ocho entradas, José Ramírez conecta jonrón y Guardianes vencen 2-0 a Reales

Joey Cantillo permitió cuatro hits en la mejor actuación de su carrera con más de ocho entradas, el dominicano José Ramírez conectó un jonrón, un doble y anotó dos veces, y los Guardianes de Cleveland vencieron el martes 2-0 a los Reales de Kansas City 2-0 para su quinta victoria consecutiva.

Cantillo (5-3) ponchó a cinco y no otorgó bases por bolas. Cade Smith lanzó una novena entrada sin carreras para su 12mo salvamento para los Guardianes, que comenzaron el día juego y medio detrás de Seattle por el último puesto de comodín.

Ramírez, quien tuvo tres hits, conectó un jonrón en solitario contra el abridor de los Reales, Noah Cameron (7-6), con dos outs en la primera entrada. David Fry bateó el segundo de dos dobles consecutivos para impulsar a Ramírez en la cuarta entrada.

Cameron, un novato de 26 años, permitió dos carreras en seis hits con ocho ponches en siete entradas.

Los Guardianes, que han ganado seis de siete, vencieron a los Reales 10-dos en el primer juego de la serie el lunes.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-0, Salvador Pérez de 4-0.

Por los Guardianes, los dominicanos Amed Ramírez de 4-1, José Ramírez de 4-3 con dos anotada y una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes