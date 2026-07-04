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Cease poncha a 9 en 7 entradas y Azulejos blanquean 2-0 a Marineros en revancha de ALCS

AZULEJOS MARINEROS
AZULEJOS MARINEROS (AP)

Dylan Cease ponchó a nueve en siete sólidas entradas para guiar a los Azulejos de Toronto a una victoria el viernes por la noche por 2-0 sobre los Marineros de Seattle en una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año pasado.

Andrés Giménez, de Venezuela, conectó un doble impulsor y anotó cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un sencillo ante el abridor de los Marineros, el también dominicano Luis Castillo, en la tercera entrada.

Cease (5-4) permitió tres hits y otorgó una base por bolas y Louis Varland lanzó una novena de un hit para apuntarse su décimo octavo salvamento.

Castillo (3-7) permitió cinco hits en seis entradas. Dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

Seattle conectó cuatro hits y se ponchó 12 veces.

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Los Marineros (45-44) quedaron a medio juego del líder del Oeste de la Liga Americana, Texas (45-43).

Los equipos se enfrentaron por primera vez desde que los Azulejos vencieron a Seattle 4-3 en casa en el Juego 7 de la SCLA de 2025. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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