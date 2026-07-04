Padres ponen a Randy Vásquez en la lista de lesionados tras golpe en el tobillo y desmayo

El abridor dominicano de los Padres de San Diego, Randy Vásquez fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el viernes por una contusión en el tobillo derecho.

El derecho de 27 años recibió un batazo tras su pitcheo que le golpeó el tobillo en la derrota de los Padres por 12-7 ante los Dodgers de Los Ángeles la noche del jueves.

Vásquez fue impactado por el batazo de Mookie Betts en la parte baja de la primera entrada. Permaneció en el juego y permitió cuatro carreras en tres entradas antes de ser retirado tras 50 lanzamientos.

Vásquez fue hospitalizado después de desmayarse cuando iba a hacerse una radiografía. Fue dado de alta a las 3 de la mañana del viernes y las pruebas en su tobillo dieron negativo, pero los Padres están adoptando un enfoque cauteloso.

“Definitivamente está muy adolorido, está cojeando un poco. Hoy todo apunta a algo positivo para Randy, pero hay que tener cuidado. Sin duda está sintiendo los efectos de todo lo que pasó ayer”, comentó el mánager Craig Stammen.

En otro movimiento, el receptor venezolano Freddy Fermin fue colocado en la lista de lesionados por una contusión en la cabeza.

“Hemos sabido de los golpes que Freddy ha recibido en la cabeza a lo largo de la temporada y, aunque no se le diagnosticó una conmoción cerebral, pensamos que era inteligente cuidarlo y darle un poco más de tiempo para recuperarse de esa conmoción previa sin recibir otro golpe en la cabeza”, explicó Stammen.

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