Fiorentina vence a Cremonese y se aleja de la zona de descenso de la Serie A

La Fiorentina venció a otro equipo en apuros de la Serie A, el Cremonese, por 4-1 en su mayor triunfo como visitante de la temporada y se alejó cuatro puntos de la zona de descenso el lunes.

Fue apenas la segunda vez en toda la temporada que la Fiorentina anotó más de tres goles en un partido y ascendió al 16to puesto.

La derrota amplió a 14 partidos la racha sin victorias del Cremonese y lo dejó tercero por la cola, a cuatro puntos de la Fiorentina y a tres del Lecce.

Pisa y Verona compartían el último lugar.

Fabiano Parisi adelantó a la Fiorentina con una gran jugada individual a los 25 minutos y Roberto Piccoli amplió la ventaja cuando aprovechó un pase perfecto de Robin Gosens.

Dodo puso el 3-0 con un bonito gol en solitario al inicio de la segunda parte y, aunque David Okereke recortó distancias para el Cremonese cerca de la hora de juego, Albert Gudmundsson añadió el cuarto para la Fiorentina.

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