Cerveceros superan a Atléticos 15-14 en 12 entradas; 11 jonrones y 34 hits en Las Vegas

Andrew Vaughn conectó cuatro hits y remolcó cuatro carreras, incluido un doble de dos carreras que empató el marcador en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee superaron a los Atléticos 15-14 en 12 innings la noche del lunes en el Las Vegas Ballpark, en un juego frenético que incluyó 11 jonrones.

El corredor automático Christian Yelich anotó la carrera decisiva desde tercera cuando el segunda base de los Atléticos, Jeff McNeil, hizo un tiro desviado al plato en un rodado de Brice Turang en la parte alta de la 12ª.

Abner Uribe (4-2) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria y Chad Patrick ponchó a McNeil con corredores en las esquinas para su tercer salvamento.

Los equipos totalizaron 34 hits, y 14 lanzadores se combinaron para realizar 444 lanzamientos. Fue el cuarto juego en la historia de las Grandes Ligas con al menos 29 carreras y 11 jonrones.

Tyler Soderstrom y Nick Kurtz conectaron dos jonrones cada uno por los Atléticos, que se volaron la barda siete veces en la sede de su filial de Triple-A, los Las Vegas Aviators. El equipo normalmente juega en su hogar temporal en West Sacramento, California, pero disputa seis juegos en Las Vegas esta semana antes de una mudanza programada a un nuevo estadio en la ciudad en 2028.

Shea Langeliers conectó el primer lanzamiento del abridor de los Cerveceros, Kyle Harrison, a 483 pies hacia el jardín izquierdo-central para su 17º jonrón. Fue el jonrón más largo de la carrera de Langeliers y el cuarto más largo en las Grandes Ligas esta temporada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 5-3 con 3 anotadas y una remolcada; William Contreras de 6-3 con 3 anotadas y una remolcada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.