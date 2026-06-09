España finaliza su preparación para el Mundial con triunfo 3-1 sobre Perú

Mikel Oyarzabal y Pedri anotaron goles tempraneros y España superó ausencias clave para cerrar su preparación para el Mundial con una cómoda victoria 3-1 sobre Perú el lunes en la ciudad mexicana de Puebla.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz se perdieron el partido por lesiones y permanecieron en la base de entrenamiento del equipo en Tennessee.

Oyarzabal abrió el marcador apenas a los dos minutos, y Pedri amplió la ventaja a los 32. El arquero peruano Pedro Gallese anotó un autogol a los 53 para darle a España una ventaja de 3-0.

Jairo Vélez anotó a los 66 por Perú, que se quedó fuera de la clasificación al Mundial.

El entrenador Luis de la Fuente ha señalado que Yamal, Williams y Muñoz podrían estar disponibles para jugar en el debut de España en el Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta.

Yamal, la figura del Barcelona, no juega desde el 22 de abril debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Después de Cabo Verde, España enfrenta a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa