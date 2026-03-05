Los Hawks arrollan a los Bucks 131-113, logran 5 triunfos seguidos y se ponen por encima de .500

Los Hawks de Atlanta logró su quinta victoria consecutiva y se colocó por encima de .500 por primera vez desde diciembre al derrotar 131-113 a los Bucks de Milwaukee la noche del miércoles.

Nickeil Alexander-Walker encabezó el ataque de los Hawks con 23 puntos.

Atlanta (32-31) tenía marca de 15-12 tras una victoria el 14 de diciembre sobre Filadelfia, pero los Hawks perdieron sus siguientes siete partidos y desde entonces no habían tenido un récord ganador.

Onyeka Okongwu sumó 21 unidades y Jalen Johnson agregó 20 tantos y nueve asistencias, mientras los Hawks borraban un déficit temprano de 16 puntos. CJ McCollum anotó 18, mientras que Dyson Daniels aportó 14 unidades y 10 rebotes.

Los Hawks superaron a los Bucks 65-42 en la segunda mitad.

Atlanta no contó con Jonathan Kuminga debido a una inflamación en la rodilla izquierda, mientras que a Milwaukee le faltó Kevin Porter Jr. por una hinchazón en la rodilla derecha.

Milwaukee (26-35) quedó a cinco partidos del Atlanta, décimo clasificado, en la tabla de la Conferencia Este, lo que pone en serio peligro la aspiración de los Bucks de conseguir su décima clasificación consecutiva a los playoffs. Los Bucks han perdido sus últimos cuatro partidos por un total combinado de 97 puntos.

Giannis Antetokounmpo anotó 24 puntos para los Bucks en su segundo partido desde que regresó de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a perderse cinco semanas. Recibió una falta técnica por lanzar el balón contra el soporte del aro, frustrado, después de que una canasta de Daniels ampliara la ventaja de Atlanta a 121-103 con 4:20 por jugar.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes