Antetokounmpo anota 29 puntos en su regreso y Bucks rompen racha de 5 victorias de Bulls

BUCKS-BULLS
BUCKS-BULLS (AP)

Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos en su regreso tras una ausencia de ocho partidos, y los Bucks de Milwaukee rompieron la racha de cinco victorias consecutivas de los Bulls de Chicago, al doblegarlos el sábado por 112-103.

Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso y que había estado fuera por una distensión en el gemelo derecho, añadió ocho rebotes en su primer partido desde el 3 de diciembre. Jugó 25 minutos —el entrenador Doc Rivers dijo antes del partido que el alero tendría su tiempo restringido.

Ryan Rollins anotó 20 puntos y Bobby Portis añadió 17 unidades y diez rebotes por Milwaukee, que había perdido seis de ocho.

Con una ventaja de 95-94 y unos cinco minutos por jugar, Milwaukee consiguió triples de Rollins y AJ Green durante una racha de 8-0 que le dio un respiro. Los Bulls nunca se acercaron a menos de tres el resto de la noche.

Nikola Vucevic y Coby White anotaron 16 puntos cada uno y Josh Giddey añadió 13 a la causa de Chicago.

Los jugadores de ambos equipos se estaban increpando después de que sonó el bocinazo final, presumiblemente porque a los Bulls no les gustó el último pase de escapada de los Bucks a Antetokounmpo, pero las fricciones nunca escalaron y todos abandonaron la cancha.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

