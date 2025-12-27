Jackson anota 24 puntos y Morant suma 17 en su regreso; Grizzlies arrollan 125-104 a Bucks

Jaren Jackson Jr. anotó 24 puntos, Ja Morant sumó 17 además de prodigar diez asistencias en su regreso tras una ausencia de cuatro partidos, y los Grizzlies de Memphis arrollaron el viernes 125-104 a los Bucks de Milwaukee.

Cam Spencer terminó con 19 puntos por Memphis. Jackson añadió nueve rebotes y cinco tapas y los Grizzlies vencieron a Milwaukee por octava vez consecutiva, todas ellas por cifras de dos dígitos.

Morant había estado fuera por un esguince en el tobillo izquierdo.

AJ Green igualó su mejor marca de la temporada para Milwaukee con 20 puntos. Atinó siete de 13 disparos en general y seis de 11 desde la línea de triples.

Kevin Porter Jr. terminó con 16 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias. Bobby Portis Jr, Kyle Kuzma y Ryan Rollins anotaron 15 tantos cada uno, pero Milwaukee cayó por cuarta vez en cinco partidos.

Milwaukee sigue jugando sin su máximo anotador Giannis Antetokounmpo, quien se ha perdido los últimos ocho partidos por una distensión en la pantorrilla derecha. Así, está fuera de la alineación un jugador que promedia 28,9 puntos y diez rebotes.

Milwaukee redujo la ventaja de dos dígitos de Memphis para acercarse a 92-85 al inicio del cuarto periodo, pero Memphis anotó los siguientes siete puntos para llevar el duelo de nuevo a un margen de 14 puntos.

