Porter Jr. y Rollins guían a Bucks a victoria 111-94 sobre Pacers

Kevin Porter Jr. anotó 24 puntos, Ryan Rollins consiguió 23 y los Bucks de Milwaukee, en su séptimo partido consecutivo sin el lesionado Giannis Antetokounmpo, vencieron el martes 111-94 a los Pacers de Indiana.

Kyle Kuzma anotó 15 unidades, mientras que Bobby Portis totalizó 14 puntos y logró la mayor cifra del equipo con nueve rebotes. Los Bucks dispararon con un 51% de efectividad para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

El expívot de los Pacers, Myles Turner, quien fue abucheado cada vez que tocó el balón, terminó con diez puntos y tres bloqueos.

T.J. McConnell lideró a los Pacers, quienes perdieron su sexto partido consecutivo, al aportar 16 puntos desde el banquillo. McConnell se había perdido la derrota del lunes en Boston debido a molestias en la rodilla izquierda.

Pascal Siakam firmó 15 puntos y consiguió su máximo número de la temporada con nueve rebotes por los Pacers. Andrew Nembhard anotó 14 unidades y Bennedict Mathurin añadió 13 por Indiana, que lanzó con un 41% de efectividad.

Los Pacers encestaron ocho de 31 intentos de triples, mientras que los Bucks acertaron diez de 30.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

