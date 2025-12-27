Antetokounmpo en duda con Bucks para el sábado mientras se recupera de lesión

Giannis Antetokounmpo podría estar a punto de regresar tras la distensión en el gemelo derecho que ha mantenido al dos veces MVP fuera de los últimos ocho partidos de los Bucks de Milwaukee.

Los Bucks emitieron un informe de lesiones que incluyó a Antetokounmpo como cuestionable para el partido del sábado en Chicago, en lugar de descartarlo por completo.

Antetokounmpo no ha jugado desde que se lesionó el gemelo en menos de tres minutos durante la victoria de los Bucks por 113-109 sobre los Pistons de Detroit el 3 de diciembre. La lesión ocurrió en el cuarto partido de Antetokounmpo tras regresar de una distensión en el aductor izquierdo que le hizo perderse cuatro partidos.

“Quizás fue un error de mi parte volver un poco antes, porque una vez que regresas, empiezas a sobrecompensar”.

Los Bucks han tenido un récord de 2-6 en los ocho partidos que Antetokounmpo se ha perdido debido al problema en el gemelo. Hasta ahora esta temporada, los Bucks tienen un récord de 9-8 con Antetokounmpo y 3-11 sin él.

Antetokounmpo, quien cumplió 31 años el seis de diciembre, ha promediado 28.9 puntos, 10.1 rebotes y 6.1 asistencias esta temporada.

