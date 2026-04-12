América y Cruz Azul igualan 1-1 en la reapertura del Estadio Azteca para partidos de la Liga MX

El delantero Patricio Salas tuvo el honor de marcar el primer gol en el recién reinaugurado Estadio Azteca para dar la ventaja al América, que después debió conformarse con un empate 1-1 ante Cruz Azul el sábado en la Liga MX.

Salas abrió el marcador con un cabezazo junto al poste tras un preciso centro de Alejandro Zendejas a los 17 minutos.

Omar Campos empató para “La Máquina” durante el tercero de los minutos del descuento de la parte inicial, con un remate dentro del área que dio en el travesaño antes de colarse a las redes.

La igualdad dejó a los celestes en la 2da posición con 28 puntos; tres menos en relación con Chivas, que horas antes fue goleado 4-1 por Tigres. América se ubica en la el séptimo sitio con 19 unidades, luego de este duelo de la 14ta jornada del torneo Clausura.

El Estadio Azteca albergó su primer partido de la Liga MX desde el 26 de mayo de 2024, cuando América conquistó el título del torneo Clausura venciendo a Cruz Azul por 1-0 para un global de 2-1.

El pasado 28 de marzo se realizó el primer encuentro en el inmueble —rebautizado ahora como Estadio Banorte y ubicado en el Sur de la capital mexicana— cuando la selección mexicana empató sin goles con Portugal.

La vuelta de Cruz Azul a la que también es su casa junto con América y próximamente Atlante, dejó un amargo momento a la media hora, cuando el delantero argentino Nicolás Ibáñez abandonó el campo con asistencia médica tras desplomarse en una acción sin contacto, acusando dolor en una pierna.

Antes del partido, la directiva del América rindió un homenaje al exfutbolista brasileño Arlindo dos Santos, autor del primer gol en el encuentro inaugural del Estadio Azteca el 29 de mayo de 1966, cuando los azulcremas igualaron 2-2 ante el Torino.

Las Águilas volverán al césped de su renovado estadio el martes, cuando reciban a Nashville SC, en la vuelta de su serie de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El compromiso va igualado sin goles.

TIGRES GOLEA 4-1 A CHIVAS

Juan Brunetta y Ángel Correa brillaron con goles y asistencias para que Tigres goleara en casa 4-1 ante Chivas.

Brunetta celebró su segundo doblete del curso con tantos a los 16 y 80 minutos, mientras que Rodrigo Aguirre a los 42 y Correa a los 46 aportaron las otras dianas para propinar a Chivas su peor descalabro del campeonato.

Daniel Aguirre, a los 25, emparejó momentáneamente por los rojiblancos.

La derrota puso fin a una racha de cinco jornadas de Chivas sin derrota; pese al tercer descalabro, el Guadalajara mantendrá su condición de líder con 31 unidades al final de la fecha.

Tigres acabó con una racha de dos derrotas —tres jornadas sin triunfo— para ubicarse provisionalmente en zona de liguilla como 6to con 20 unidades.

El joven delantero Armando “La Hormiga” González, líder goleador del curso con 12 dianas, vio rota una racha de cinco jornadas marcando, partidos que Chivas solventó con cuatro triunfos y un empate.

OTROS RESULTADOS

Con un doblete de Mateo Coronel, a los 45+5 y 81, y otra diana de Santiago Homenchenko a los 29, Querétaro venció 3-1 a Necaxa, por el que marcó Tomás Badaloni a los 61, para hilvanar cinco fechas sin derrota.

Gallos ascendió a la 13ra posición con 15 unidades; Necaxa se ubica en la 12da con 16.

En otro resultado, Víctor Guzmán se destapó con un triplete con goles a los 15, 35 y 60, para liderar la victoria del Pachuca 4-2 sobre Santos.

Los Tuzos ascendieron a la 3ra posición 28 puntos; Santos es colista con nueve.

Otro encuentro más temprano dejó un 0–0 entre Atlas y Monterrey. Los rojinegros marchan 8vos con 19 puntos; Los Rayados son 13ros con 15.

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