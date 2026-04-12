Laureano y Machado respaldan a Márquez con jonrones, y Padres derrotan 9-5 a Rockies

Ramón Laureano conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo al frente en la cuarta entrada y el también dominicano Manny Machado pegó otro cuadrangular de dos vueltas para que los Padres de San Diego remontaran y vencieran el sábado 9-5 a los Rockies de Colorado.

Los Padres se recuperaron de un déficit temprano de 4-0 para lograr su cuarta victoria consecutiva.

Mickey Moniak conectó dos jonrones y Edouard Julien también la sacó del parque ante el exabridor de Colorado Germán Márquez (2-1), quien enfrentaba por primera vez a su antiguo equipo. El venezolano firmó con los Padres como agente libre el 16 de febrero, después de pasar 10 temporadas con los Rockies.

Márquez permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas. Ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

Moniak totalizó tres hits y cuatro carreras impulsadas.

Jason Adam consiguió el último out para su primer salvamento desde 2024, cuando militaba en Tampa Bay. El venezolano Bradgley Rodriguez llenó las bases antes de que Adam retirara a su compatriota Ezequiel Tovar con un elevado de foul.

El jonrón de dos carreras de Machado hacia el jardín izquierdo, con dos outs en la tercera entrada ante Ryan Feltner (1-1), acercó a los Padres 4-3. El batazo de Laureano que puso a su equipo al frente, también hacia el bosque izquierdo, llegó con un out en la cuarta y fue su tercero.

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