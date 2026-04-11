Tigres vencen y Jansen logra salvamento 478 para convertirse en el 3ro en la historia de MLB

Kenley Jansen, de Detroit, retiró en orden a Miami en la novena entrada y consiguió el tercer puesto de la historia de las Grandes Ligas con más salvamentos con su número 478; el boricua Javier Báez conectó un jonrón y los Tigres de Detroit vencieron 2-0 a los Marlins de Miami el viernes por la noche para cortar una racha de cinco derrotas.

Jansen ponchó a uno y quedó empatado con el miembro del Salón de la Fama Lee Smith (1980–97) en la lista de salvamentos. El el segundo salvamento de la temporada del derecho de 38 años.

Báez conectó una línea al jardín izquierdo que pegó en la parte superior de la barda y se fue para poner el marcador 2-0 en la quinta, su segundo jonrón de la campaña.

El venezolano Keider Montero (1-1), de Detroit, ponchó a siete y permitió dos hits y una base por bolas en seis entradas.

Los Tigres llegaban tras haber perdido nueve de sus últimos 11 juegos desde que abrieron la temporada con un par de victorias en San Diego.

Miami, que llegaba con 12 hits en juegos consecutivos, tuvo que esperar hasta la octava entrada para poner al primer bateador en base.

El abridor de Miami, Chris Paddack (0-2), permitió siete hits y dos carreras limpias en seis entradas.

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