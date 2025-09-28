América remonta para golear 4-1 a Pumas en la Liga MX con doblete de Zendejas

El estadounidense Alejandro Zendejas brilló el sábado con un doblete, con el que selló una goleada de América 4-1 sobre Pumas, en uno de los duelos con mayor rivalidad en la Liga MX.

Jorge Ruvalcaba puso adelante a los universitarios a los 34, luego de aprovecharse de una falla defensiva de Sebastián Cáceres.

Un autogol de Álvaro Angulo emparejó el marcador a los 55 por las Águilas, que poco después tomaron la ventaja con un cabezazo picado de Raúl Zúñiga a los 59.

Con la ventaja en la bolsa, llegó el momento del lucimiento de Zendejas, quien hizo su primer tanto de la noche con una soberbia definición mediante un tiro bombeado que sorprendió al arquero costarricense Keylor Navas a los 73.

Zendejas hizo su primer doblete del curso para llegar a cinco dianas desde el manchón del tiro penal a los 83, luego de ejecutar la falta que le cometieron a él mismo.

Con su segundo triunfo en fila, América se ubicó provisionalmente en la tercera posición con 24 unidades; Pumas sufrió su segundo descalabro consecutivo para quedar en la 10ma posición con 13 puntos.

Después de tomar la ventaja, Pumas sufrió la expulsión de su entrenador Efraín Juárez por hacer algún comentario al árbitro César Ramos.

América tuvo la capacidad de reacción luego del yerro de Cáceres, que le dio la opción a Ruvalcaba de enfilarse al área para superar al arquero Ángel Malagón con un disparo cruzado.

La igualdad llegó como consecuencia de que Allan Saint-Maximin realizó un potente tiro-centro desde sector izquierdo que desvió Navas a dos manos, pero el balón pegó en el pecho de Angulo para ir directo a las redes.

Zúñiga logró la remontada al superar a los zagueros en la búsqueda de un centro a segundo poste por parte de Alexis Gutiérrez, que mandó picado al fondo de la portería.

Zendejas se unió al coro de los goleadores gracias a una gran definición, con la que sorprendió a Navas, quien terminó al igual que el balón en el fondo de la portería. El extremo estadounidense selló la victoria con un disparo rasante en el cobro del penal en la recta final.

CHIVAS GANA EL DUELO POSPUESTO

Con una espectacular chilena de Bryan González dentro del área, Chivas se enfiló a una fácil victoria por 2-0 en el feudo de Puebla, en un duelo del torneo Apertura de la Liga MX que fue pospuesto la víspera debido a una tormenta.

González abrió el marcador con su soberbio remate a los seis minutos; Omar Govea amplió a los 12, después de realizar un lejano disparo que se le escapó entre los brazos al arquero Julio González.

La victoria impulsó a Chivas a zona de repesca al ubicarse provisionalmente en la 9na posición con 14 puntos, merced a dos triunfos en fila.

Puebla llegó a ocho jornadas sin victoria para quedarse en la 18va posición con apenas cinco unidades.

El encuentro se realizó sobre un campo del Estadio Cuauhtémoc en muy malas condiciones, tras la tormenta del viernes y una lluvia ligera que continuó a lo largo de los 90 minutos

TOLUCA ASUME EL LIDERATO

El campeón Toluca consumó su quinta victoria en fila, 3-1 ante Mazatlán, para asumir de manera provisional el liderato.

Héctor Herrera a los 25 minutos, Bruno Méndez a los 49 y Paulinho a los 89, de penal hicieron las dianas de los escarlatas, que jugaron la segunda mitad con 10 elementos por la expulsión de Herrera (45+7). Nicolas Benedetti hizo más decorosa la derrota en el segundo minuto de descuento.

Toluca llega a 25 puntos para superar por uno a Cruz Azul, que jugará en el cierre de la jornada de visita ante Tijuana el domingo. Mazatlán es 16to con ocho unidades.

A RAMOS LE ANULAN DOS GOLES

Sergio Ramos vio cómo en dos ocasiones le fueron invalidados tantos de cabeza tras la intervención del videoarbitraje (VAR), en la victoria de Rayados 1-0 sobre Santos.

A los siete minutos vino la primera anulación por una posición adelantada. La historia se repitió a los 57, pero en esta ocasión por cometer una falta antes de su remate desde el corazón del área.

Lucas Ocampos marcó el tanto del triunfo de los regios a los 36.

La victoria de los Rayados llega después de su descalabro por 6-2 ante Toluca. Se ubican en la 2da posición con 25 unidades, detrás de los Diablos Rojos por diferencia de goles.

Santos se sitúa 13ro con 10 puntos.

COCCA POR FIN GANA CON ATLAS

El entrenador Diego Cocca celebró un triunfo en su segunda etapa al frente del Atlas, por 3-2 sobre el Necaxa con un penal de Diego González durante el cuarto minuto de descuento.

Cocca esperó hasta su séptimo partido en su retorno con Atlas para celebrar un triunfo que los deja en la 14ta posición con 10 unidades. Necaxa quedó 16to con nueve.

En otro cotejo, Pachuca venció 2-1 a San Luis. Los Tuzos se ubican en el 7mo escalón con 17 puntos; San Luis quedó 12do con 10.

BERIZZO DEJA EL BANQUILLO DEL LEÓN

Los dirigentes del León informaron a través de un comunicado en sus redes sociales, que el estratega argentino Eduardo Berizzo había renunciado a la dirección técnica, una decisión que avalaron.

La salida de Berizzo se dio a unas horas de que el conjunto esmeralda cayó 2-0 en su visita a Ciudad Juárez, partido con el que comenzó la 11ra jornada el viernes.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, informó el equipo.

Berizzo llegó al futbol mexicano a mediados de septiembre de 2024. Dirigió 44 partidos a “La Fiera” con un saldo de 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas.