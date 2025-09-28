Tatís vuelve a pegar jonrón y Padres se preparan para la postemporada con victoria ante Diamondbacks

El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó un jonrón por tercer juego consecutivo, Xander Bogaerts y el venezolano Elías Díaz añadieron jonrones de dos carreras, y los Padres de San Diego se mostraron listos para la postemporada el sábado, al doblegar 5-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Horas antes, los Padres (89-72) perdieron su oportunidad de tener ventaja de local en la serie de comodines de la Liga Nacional la próxima semana contra los Cachorros. Chicago venció a San Luis para llegar a 91 triunfos.

Aun así, los Padres ganaron por sexta vez en siete juegos y mostraron un buen impulso mientras se dirigen a su segunda aparición consecutiva en la postemporada.

Tatís conectó un jonrón solitario en el segundo lanzamiento de la noche por parte del venezolano Eduardo Rodríguez (9-9). La estrella de San Diego disparó un grand slam el viernes, cuando regresó de una ausencia de tres juegos por enfermedad, en preparación para el tercer viaje a los playoffs en su carrera.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó su vigésimo jonrón, el mejor número de su carrera, por los Diamondbacks, quienes fueron eliminados de la contienda por la postemporada desde el viernes.

El abridor de los Padres, Michael King, hizo solo 49 lanzamientos antes de salir durante la tercera entrada. El mánager Mike Shildt dijo que manejaría a sus abridores este fin de semana a fin de maximizar su preparación para Chicago. Se espera que en esa serie los cinco abridores estén en el roster.

Por los Diamondbacks, el dominicano Perdomo de 4-1 con una anotada y una empujada. Los venezolanos Gabriel Moreno de 3-2, Ildemaro Vargas de 4-1, Jorge Barrosa de 4-0.

Por los Padres, el dominicano Tatis de 2-1 con una anotada y una producida. Los venezolanos Luis Arráez de 4-1 con una anotada, Elías Díaz de 2-1 con una anotada y dos impulsadas, Freddy Fermín de 1-0. El cubano José Iglesias de 4-0.

