Álvarez de los Mets será operado de la rodilla derecha; Mendoza espera que vuelva en 6-8 semanas

Francisco Álvarez necesita una cirugía para reparar un desgarro de un menisco de la rodilla derecha, y el mánager de los Mets de Nueva York Carlos Mendoza espera que su receptor titular pueda regresar en un plazo de seis a ocho semanas.

Es la cuarta visita de Álvarez a la lista de lesionados desde el inicio de 2024.

El venezolano se lesionó cuando conectó de foul un lanzamiento en la sexta entrada del encuentro del martes, una paliza de 10-2 sobre los Tigres de Detroit.

“Uno lo siente por él. Lo siente por la persona, por el ser humano. No ha tenido esa racha de jugar todos los días, de superar las dificultades y seguir adelante", comentó el miércoles el también venezolano Mendoza. "En su caso, en los últimos tres años, siempre ha estado lesionado. Le cuesta, se enciende, pero luego se lastima y se pierde un tiempo importante”.

Álvarez se perdió 45 juegos de abril a junio de 2024 por un esguince en el pulgar izquierdo, los primeros 25 juegos de 2025 por una fractura del hueso ganchoso en la mano izquierda y 16 juegos en agosto y septiembre pasados por una torcedura en el pulgar derecho.

Batea para .241 con cuatro jonrones y 10 carreras impulsadas en 37 juegos. Los Mets lo colocaron en la lista de lesionados por 10 días y ascendieron a Hayden Senger desde la sucursal de la Triple-A en Syracuse.

El venezolano Luis Torrens y Senger se repartirán el tiempo detrás del plato en ausencia de Álvarez.

Álvarez es el 12.º jugador de los Mets actualmente en la lista de lesionados, junto a los derechos Reed Garrett (cirugía Tommy John), Justin Hagenman (costilla fracturada), Tylor Megill (esguince en el codo derecho), el dominicano Dedniel Núñez (cirugía Tommy John) y Kodai Senga (inflamación en la columna lumbar); el zurdo A.J. Minter (cirugía en el dorsal ancho izquierdo); el campocorto boricua Francisco Lindor (distensión en la pantorrilla izquierda); los jugadores del cuadro dominicanos Ronny Mauricio (pulgar izquierdo roto) y Jorge Polanco (muñeca derecha golpeada), así como Jared Young (desgarro del menisco izquierdo), y el jardinero cubano Luis Robert Jr. (hernia de disco en la columna lumbar).

Además, el jardinero estelar dominicano Juan Soto se perdió 15 juegos el mes pasado por una distensión en la pantorrilla derecha.

“Mi trabajo es sacar lo mejor de ellos hoy. Si me preocupo por cuándo va a volver este jugador o si vamos a poder reunir a toda la banda, eso no nos va a ayudar", indicó Mendoza. "Nuestro trabajo es salir ahí y encontrar la manera de cumplir”.

Senga lanzó en Citi Field el miércoles. Young podría comenzar una rehabilitación por lesión en ligas menores este fin de semana.

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