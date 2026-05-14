Pulisic apunta a volver con el Milan tras lesión de espalda baja en un duelo clave; EEUU respira

El delantero de Estados Unidos Christian Pulisic probablemente se recupere a tiempo de una lesión en la parte baja de la espalda para el penúltimo partido del AC Milan en la Serie A este fin de semana.

Pulisic se perdió el encuentro contra el Atalanta el domingo, en otro contratiempo para el jugador estadounidense, que atraviesa la sequía goleadora más larga de su carrera.

Sin embargo, entrenó con el resto del plantel del Milan el miércoles y debería estar disponible para ser convocado por el técnico rossonero Massimiliano Allegri para el partido del domingo en Génova. El último juego de la temporada será en casa contra el Cagliari la semana siguiente.

Pulisic no ha marcado en sus últimos 17 partidos de liga desde el 28 de diciembre. También acumula ocho encuentros sin anotar con la selección de Estados Unidos.

El Milan perdió 3-2 en casa ante el Atalanta el domingo, lo que lo deja en riesgo de no clasificarse para la Liga de Campeones del próximo curso.

Los rossoneri son cuartos, el último puesto de clasificación a la Liga de Campeones, igualados en puntos con la Roma, quinta, y apenas dos por encima del Como.

Estados Unidos tiene encuentros amistosos contra Senegal el 31 de mayo y Alemania el 6 de junio, y luego inicia su campaña en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California. Los estadounidenses juegan contra Australia una semana después en Seattle y concluyen la fase de grupos el 25 de junio, de regreso en el SoFi Stadium, ante Turquía.

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