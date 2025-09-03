Alonso conecta 2 jonrones, Soto vuelve a brillar y Mets derrotan 4-0 a Tigres

Pete Alonso conectó dos jonrones, el dominicano Juan Soto volvió a batear de cuadrangular y el novato Nolan McLean lanzó seis sólidas entradas por los Mets de Nueva York, que vencieron el martes a los Tigres de Detroit por 12-5.

McLean (4-0) se recuperó de un inicio complicado para retirar a sus últimos 14 adversarios. Permitió dos carreras con tres hits y tres bases por bolas en una faena que incluyó siete ponches.

Se convirtió en el primer lanzador de los Mets en ganar en cada una de sus primeras cuatro apariciones en las Grandes Ligas.

El venezolano Luis Torrens descargó un jonrón de tres carreras por los Mets, quienes ganaron el primer juego de la serie por 10-8 el lunes. Se colocaron cinco juegos por delante de Cincinnati en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Los Tigres, líderes de la División Central de la Liga Americana, han perdido siete de nueve.

El primer jonrón de Alonso fue un batazo de 435 pies en la primera entrada. La pelota aterrizó entre la primera y la segunda fila de arbustos detrás de la pared del jardín central.

Soto y Alonso conectaron vuelacercas consecutivos en una séptima entrada de seis carreras que les dio a los Mets una ventaja de 12-2.

Soto acumula 37 jonrones en su primera temporada con Nueva York --cinco en los últimos cinco juegos. El segundo jonrón de Alonso fue su 33º del año.

Jeff McNeil impulsó tres carreras y terminó con tres de los 17 hits de Nueva York. Brandon Nimmo y Brett Baty también contabilizaron tres inatrapables para los Mets.

El abridor de los Tigres, Sawyer Gipson-Long (0-2), permitió seis carreras con cinco hits y dos bases por bolas en cuatro entradas.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-0. Los dominicanos Ronny Mauricio de 1-0. El dominicano Soto de 4-2 con dos anotadas y una empujada. Los venezolanos Luisangel Acuña de 1-1 con una anotada, Torrens de 5-2 con dos anotadas y tres producidas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0. El cubano Andy Ibáñez de 1-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-3 con una anotada y dos impulsadas.