Al-Hilal y Karim Benzema acuerdan rescindir el contrato tras 6 meses

El delantero francés Karim Benzema se desvinculó de Al Hilal apenas seis meses después de incorporarse procedente del rival saudí Al-Ittihad.

Al Hilal informó en un comunicado que ambas partes acordaron el lunes rescindir de mutuo acuerdo su contrato.

No está claro si Benzema, de 38 años, se unirá a otro club o se retirará.

El anuncio de la salida del ex Balón de Oro se produjo después de que el delantero inglés Ollie Watkins se sumara a la lista de salidas de alto perfil de Aston Villa al fichar por Al Hilal el domingo, por una cifra reportada de 51 millones de libras (69 millones de dólares).

Benzema se mudó a Arabia Saudí en junio de 2023, cuando dejó el Real Madrid tras 14 años y 648 partidos en los que marcó 354 goles.

Benzema fijó un récord del club de 25 títulos con el Madrid, incluidos cinco trofeos de la Liga de Campeones. Suma 97 partidos internacionales y 37 goles con Francia.

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