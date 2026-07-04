Coco Gauff apoya los sueños de béisbol de su hermano menor aunque no es fan del deporte

La estrella del tenis Coco Gauff conoce bastante bien el béisbol y ve los partidos de su hermano menor cuando puede. Codey Gauff es un prospecto de la MLB.

¿Más allá de eso? No tanto.

“Es mi hermano, así que lo voy a ver. Definitivamente creo que él disfruta más viendo tenis que yo viendo béisbol”, comentó Coco, el viernes en Wimbledon.

A Gauff, la jugadora número 7 del ranking en individuales, le preguntaron sobre la posibilidad de que Codey, quien se ha comprometido a jugar en la Universidad de Missouri, sea seleccionado en el próximo Draft de las Grandes Ligas.

“No veo mucho la MLB, la verdad. He ido a algunos partidos. No es algo que vaya a seguir hasta la Serie Mundial”, señaló.

“A mi hermano, voy a sus partidos cuando estoy en la ciudad. Voy a todos a los que puedo ir. Es un deporte un poco más lento, más aburrido. Si él no estuviera jugando, no creo que lo estuviera viendo tanto”, añadió Gauff.

Codey Gauff figura como receptor y es de Delray Beach, Florida.

Coco, de 22 años, indicó que sus abuelos estuvieron muy involucrados en el béisbol juvenil.

“Crecí alrededor de eso”, manifestó. “Narraba los partidos, llevaba el marcador en algunos de los juegos. Me sé prácticamente todas las reglas y esas cosas.

“Cuando es un buen partido, es genial. Prefiero verlo en vivo”, continuó. “No sé cómo me las voy a arreglar cuando él vaya a la universidad. No sé cuál va a ser realmente su situación. Supongo que depende de en qué puesto lo elijan en el draft y de todo eso”.

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