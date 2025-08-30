Alemania, primer equipo en clasificar a las rondas eliminatorias de EuroBasket

El base de los Kings de Sacramento, Dennis Schröder, anotó 26 puntos y Alemania venció el sábado 107-88 a Lituania para convertirse en el primer equipo en clasificar a los octavos de final del EuroBasket.

El alero del Magic de Orlando, Franz Wagner, añadió 24 tantos y siete rebotes, y Daniel Theis contribuyó con 23 puntos para la tercera victoria de Alemania en igual número de partidos.

Alemania ganó el partido desde larga distancia, encestando 19 triples con un 54% de acierto. Schröder acertó cinco de diez desde la línea de tres y también repartió seis asistencias en otra sólida actuación a pesar de ser objeto de abusos raciales por parte de dos aficionados, quienes fueron expulsados del estadio en Tampere, Finlandia.

Rokas Jokubaitis anotó 20 unidades para Lituania, que tiene un récord de 2-1, y el alero de los Nuggets de Denver, Jonas Valanciunas, sumó 14 puntos.

Lituania se acercó a 55-51 en el tercer cuarto, pero Wagner anotó seis puntos en una racha de 8-2 para que Alemania confirmara la victoria

Alemania, el reinante campeón del Mundo, garantizó avanzar en el Grupo B con su inicio de 3-0. Los cuatro mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos de seis equipos avanzarán a la fase eliminatoria en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.

Pelle Larsson del Miami Heat anotó 23 puntos y Suecia (1-2) venció 78-59 a Gran Bretaña (0-3), también en el Grupo B.

Otros partidos

El alero del Heat de Miami, Simone Fontecchio, anotó 14 puntos para ayudar a Italia (1-1) a vencer 78-62 a Georgia (1-1) en el Grupo C en Chipre.

Bélgica superó un déficit de siete puntos en el último cuarto para superar 71-64 a Islandia (0-2) y mejorar a 1-1 en el Grupo D, jugado en Katowice, Polonia.

Estonia (1-2) venció 89-75 a la República Checa (0-3) en el Grupo A, en Riga, Letonia.

