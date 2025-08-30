Gol tardío asesta otro golpe al Leverkusen en la Bundesliga que empata con el Werder Bremen

El joven defensor Karim Coulibaly anotó en el tiempo de descuento para que el Werder Bremen, que se quedó con diez jugadores, empatara el sábado 3-3 con el Bayer Leverkusen y le negara a Erik ten Hag su primera victoria en la Bundesliga.

El Leverkusen parecía tener el control firme del partido cuando el capitán del Bremen, Niklas Stark, fue expulsado tras conceder un penal que Patrik Schick convirtió para ponerse arriba 3-1 con su segundo gol a los 64 minutos.

Pero Isaac Schmidt descontó al 76 tras ser asistido por su compañero suplente Leonardo Bittencourt en un contraataque, y Coulibaly, de 18 años, tuvo la última palabra al 95 desatando celebraciones desenfrenadas entre los aficionados locales.

“Tenemos que mejorar muy rápido, porque esta no es la forma en que queremos desempeñarnos”, expresó Schick.

Aunque proporcionará poco consuelo para el nuevo entrenador del Leverkusen, Ten Hag, su equipo extendió su récord de partidos invictos como visitante en la Bundesliga a 35 juegos.

El Leverkusen perdió en el debut de Ten Hag en la liga el fin de semana pasado.

Doan brilla para el Frankfurt

El delantero japonés Ritsu Doan anotó sus primeros goles en la liga para el Eintracht Frankfurt y asistió en otro en la victoria 3-1 sobre el Hoffenheim.

Doan abrió el marcador a los 17 minutos con un brillante disparo desde fuera del área. Solo tuvo que esperar otros diez minutos para su segundo gol, un remate relativamente sencillo asistido por Jean-Matteo Bahoya.

Doan se convirtió en asistente después del descanso, enviándole el balón a Can Uzun para el tercer gol del Frankfurt en el minuto 51.

Stuttgart celebra

El defensor español Chema anotó tarde para que el Stuttgart venciera 1-0 al Borussia Mönchengladbach en su primer partido desde que vendió al delantero alemán Nick Woltemade al Newcastle.

El entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, estaba descontento con la salida de Woltemade después de que el equipo el aseguró que se quedaría, y el ataque de su equipo sufrió otro golpe con la lesión temprana de Deniz Undav.

El Leipzig venció 2-0 al Heidenheim.

El Bayern Múnich visita más tarde a su rival bávaro Augsburgo.

