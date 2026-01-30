Timberwolves encestan 22 triples y vencen 123-111 a Thunder

Anthony Edwards anotó 26 puntos y los Timberwolves de Minnesota igualaron su mejor marca de la campaña, al atinar 22 triples, para derrotar el jueves 123-111 al Thunder de Oklahoma Ctiy.

Jaden McDaniels anotó 21 puntos, incluyendo sus cinco triples para los Timberwolves. Naz Reid añadió 18 puntos desde el banquillo para Minnesota y conectó cuatro veces desde detrás del arco.

Los 22 triples de Minnesota igualaron la segunda mayor cantidad permitida por el Thunder esta temporada. Los Wolves embocaron un 46.8% (22 de 47) desde la larga distancia.

Minnesota ha ganado tres partidos consecutivos después de romper su racha de cinco derrotas en fila, la más larga de la temporada. Oklahoma City ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos.

Shai Gilgeous-Alexander logró el máximo número del encuentro con 30 puntos por Oklahoma City. Chet Holmgren añadió 15 tantos, mientras que el pívot Isaiah Hartenstein anotó 11 en su regreso a la acción después de perderse 16 partidos por una lesión de pantorrilla.

