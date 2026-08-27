Franco Colapinto seguirá en la F1. Alpine confirma que el argentino será compañero de Gasly en 2027

La temporada más exitosa hasta ahora de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ha sido recompensada con la confirmación de que seguirá en Alpine para la temporada 2027.

Alpine informó el jueves que el piloto argentino seguirá siendo compañero de equipo de Pierre Gasly, quien firmó una extensión de contrato hasta 2028 el año pasado.

“Me siento muy feliz y muy asentado aquí, y ha sido aún mejor que hayamos logrado avances significativos este año en comparación con el anterior", afirmó Colapinto. "Tenemos muchos más hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el auto sea cada vez mejor”.

Colapinto marcha 12do en el campeonato y logró el mejor resultado de su carrera al terminar sexto en el Gran Premio de Canadá en mayo, aunque su total de 19 puntos es menos de la mitad de los 44 de Gasly.

Esta es la primera temporada completa en la F1 para Colapinto, quien debutó como reemplazo a mitad de temporada de Logan Sargeant en Williams en 2024, convirtiéndose en el primer piloto argentino en la F1 desde 2001. Sustituyó a Jack Doohan en Alpine después de seis carreras en 2025, aunque ese año no sumó puntos.

La extensión de su contrato llega después de que dos sanciones a Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos la semana pasada desataran una reacción negativa en redes sociales. La FIA advirtió contra el “acoso” a los comisarios de carrera que deciden las sanciones, sin señalar a ningún piloto en particular.

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