Alcántara es ya líder histórico de Marlins en innings lanzados, en triunfo 7-0 ante Angelinos

Sandy Alcántara recetó ocho ponches en siete entradas, y se convirtió en el líder histórico de los Marlins en innings lanzados, durante el duelo sabatino que Miami ganó 7-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

Xavier Edwards impulsó tres carreras para respaldar la faena de Alcántara (13-6). El dominicano rompió el récord en la tercera entrada, su número 1.226, con lo que superó a Ricky Nolasco, quien lanzó 1.225 2/3 innings para los Marlins de 2006 a 2013.

Alcántara permitió tres hits y otorgó una base por bolas. El relevista Pete Fairbanks ponchó a los tres bateadores en la novena para terminar el juego.

Edwards conectó un doble impulsor mientras Miami tomaba ventaja de 2-0 en la tercera, seguido por un sencillo de dos carreras del dominicano Otto López para duplicar la ventaja de los Marlins. Jakob Marsee pegó un triple para abrir la quinta, y Edwards conectó un sencillo para remolcarlo.

Griffin Conine conectó un sencillo y el dominicano Heriberto Hernández pegó un doble en el quinto acto para poner la pizarra 7-0.

El abridor dominicano de los Angelinos, Walbert Ureña (7-8), lanzó las primeras 2 1/3 entradas. Permitió cuatro hits y cuatro carreras limpias. Dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

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