Emilio García Silvero, director jurídico de FIFA, deja el cargo con Infantino en busca de reelección

El español Emilio García Silvero dejará el cargo de director jurídico de la FIFA tras ocho años trabajando bajo su presidente, Gianni Infantino, y en medio de los fuertes cuestionamientos a los fallos disciplinarios del Mundial masculino que se disputó en Norteamérica.

La FIFA señaló en un comunicado que García “ha expresado su deseo de emprender un nuevo capítulo en su carrera y regresar a España después de 15 años trabajando en el extranjero al servicio del fútbol internacional”.

Como jefe de la unidad legal y de cumplimiento de la FIFA, García supervisó los casos disciplinarios de torneos, las normas del mercado de transferencias y las disputas contractuales en todo el mundo, y lideró el traslado de los abogados del organismo del fútbol de Zúrich a Miami en 2023.

García también introdujo una mayor transparencia en el trabajo jurídico de la FIFA, con la publicación de más documentos de casos y resoluciones, incluidas listas de qué clubes están sancionados en el mercado global de transferencias.

“Realmente ha sido un sueño trabajar junto a colegas de todo el mundo para mejorar el marco regulatorio del fútbol internacional”, dijo García en el comunicado de la FIFA.

García había trabajado previamente con Infantino cuando ambos coincidieron en la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, y lo siguió a Zúrich dos años después de que el presidente de la FIFA fuera elegido por primera vez en 2016.

Los casos del Mundial

El liderazgo de Infantino al frente de la FIFA ha sido objeto de un intenso escrutinio desde julio, cuando informes de prensa revelaron su plan secreto de vender participaciones del Mundial a inversores privados, entre ellos Josh Kushner.

Una reacción adversa global, que incluyó a altos ejecutivos de la FIFA, llevó a Infantino a abandonar el proyecto en cuestión de días. Posteriormente, el diario The New York Times informó que García había votado junto con Infantino en una ajustada votación de la alta dirección para seguir adelante con el polémico plan.

Desde entonces, la UEFA impulsó gestiones para destituir a Infantino, ya sea antes o durante la elección presidencial de la FIFA en marzo, además de plantear dudas de que habría interferido en casos disciplinarios que afectaron partidos del Mundial.

“¿Podría el presidente de la FIFA confirmar también que no intervino, directa o indirectamente a través de algún miembro de la administración de la FIFA que actuara en su nombre, en este o en cualquiera de los procedimientos disciplinarios mencionados anteriormente para influir o asegurar una decisión en particular?”, escribió la UEFA entre las 42 preguntas enviadas a Infantino el mes pasado,

En el Mundial, la FIFA permitió que Folarin Balogun siguiera jugando pese a una tarjeta roja en un partido anterior, después de que el presidente estadounidense Donald Trump presionara a Infantino para que no aplicara una suspensión obligatoria de un partido al delantero de la selección anfitriona.

El japonés Kohzo Tashima, un veterano miembro del Consejo de la FIFA que el jueves surgió como el primer rival electoral contra Infantino, itó una influencia política “inaceptable” en el Mundial.

“Me sentí bastante avergonzado”, declaró Tashima, exjugador de la selección nacional de Japón, en una entrevista televisiva. "Vivimos cosas que aparentemente se estaban manipulando dentro del campo, lo cual no debería tolerarse”.

El mes pasado se supo que la FIFA sabía antes de los repechajes intercontinentales en marzo que Lionel Mpasi, el arquero de Congo, no era elegible cuando jugó en cuatro partidos previos de la eliminatoria. Congo no perdió esos partidos por incomparecencia, como la FIFA había aplicado en casos similares, y Burkina Faso y Nigeria se quedaron sin la posibilidad de clasificarse en su lugar.

El fallo de Cristiano Ronaldo

Antes del Mundial, la FIFA emitió un fallo sorprendente para que Cristiano Ronaldo evitara ser suspendido por al menos un partido en el torneo. En su lugar, el astro Portugal recibió una condena condicional por su infracción de tarjeta roja en un partido de clasificación.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, agradeció a García por su servicio en el comunicado de la FIFA.

“Sus esfuerzos han dejado el juego en un mejor lugar, y le deseamos todo el éxito en su próximo capítulo”, dijo Grafström.

García también integra el consejo de administración del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza, que cada año tramita cientos de apelaciones contra fallos de la FIFA en casos de disputas contractuales que involucran a clubes, jugadores y entrenadores.

La FIFA informó que su jefe de reglamentación del fútbol con sede en Zúrich, Jan Kleiner, asumirá de manera interina la dirección de los departamentos legal y de cumplimiento en Miami.

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