Aficionados de Man City y Man United se unen para rendir homenaje al ícono del boxeo Hatton

Los aficionados del Manchester City y del Manchester United rindieron homenaje a Ricky Hatton antes del partido del domingo tras la noticia de la muerte del excampeón mundial de boxeo.

Hatton, originario de Greater Manchester, fue un ícono deportivo británico y un fanático de toda la vida del City.

Tras los informes de su muerte, el City confirmó que habría un minuto de reconocimiento para el boxeador de 46 años, quien fue encontrado muerto en su casa. Ambos equipos también llevaron brazaletes negros.

Los aficionados se levantaron para aplaudir a Hatton antes del inicio del partido en el Etihad Stadium. Hatton ganó títulos mundiales en peso superligero y welter y peleó contra grandes del boxeo como Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

“Ricky fue uno de los seguidores más queridos y reverenciados del City, quien siempre será recordado por una brillante carrera en el boxeo”, publicó el City en la red social X. “Todos en el Club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento difícil”.

El ex delantero del United, Wayne Rooney, también rindió homenaje.

"Devastado. Una leyenda, un guerrero y una gran persona. Mis pensamientos están con toda la familia de Ricky," publicó en X.

