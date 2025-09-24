Nacionales rompen racha de 10 victorias de los Bravos con triunfo 4-3

James Wood conectó dos jonrones y Josh Bell añadió otro, con lo que los Nacionales de Washington rompieron la racha de 10 victorias consecutivas de los Bravos de Atlanta al imponerse el miércoles por 4-3.

Mitchell Parker (9-16) sacó los dos últimos outs de la quinta entrada y se llevó la victoria desde el bullpen para Washington. Relevó al novato Andrew Alvarez, quien no permitió carreras en cuatro entradas y un tercio en su quinta apertura de carrera.

El novato Daylen Lile aportó tres hits, incluyendo un sencillo impulsor para los Nacionales. El dominicano José Ferrer consiguió su décimo salvamento.

Los dos jonrones solitarios de Wood le dejaron con 30 en la temporada. Bell abrió la cuarta entrada con su jonrón número 21 del año.

El dominicano Marcell Ozuna conectó un jonrón solitario para los Bravos en la octava. Los dos equipos se combinaron para 10 jonrones solitarios en los dos últimos juegos de la serie.

Por los Bravos, Ozuna de 2-1, una anotada y una impulsada. El venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-1.



