Achraf Hakimi causará baja 'varias semanas' tras falta de Luis Díaz. En duda para Copa Africana

Achraf Hakimi, el lateral derecho del Paris Saint-Germain y Marruecos, enfrenta una carrera contra el tiempo para recuperarse de una lesión antes de la Copa Africana de Naciones en su país natal.

El PSG informó el miércoles que Hakimi estaría ausente durante "varias semanas" después de sufrir "un esguince severo en su tobillo izquierdo" durante la derrota 2-1 ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones el martes. La Copa Africana comienza el 21 de diciembre.

Luis Díaz también deseó a Hakimi "un pronto regreso" después de que su entrada lesionara al jugador del PSG y le valiera al extremo colombiano del Bayern una tarjeta roja.

Díaz anotó ambos goles en la contundente victoria sobre el PSG, la 16ta consecutiva del Bayern en todas las competiciones. Sin embargo, el colombiano fue expulsado por la imprudente entrada sobre Hakimi justo antes del descanso.

La pierna izquierda de Hakimi pareció quedar atrapada al caer y fue retirado del campo.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que, en 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, lo mejor y lo peor. Me entristeció no terminar el partido con mis compañeros, pero estoy orgulloso de su increíble esfuerzo”, escribió Díaz en Instagram. "Deseando a Hakimi un pronto regreso al campo".

El internacional marroquí fue clave para que su club conquistase el título de la Liga de Campeones de 2025. Ha jugado en todos menos dos de sus partidos en todas las competiciones esta temporada.

Díaz ha sido igualmente importante para el Bayern, con 10 goles en sus primeros 16 partidos para el campeón alemán. Está previsto que se pierda la visita de la Liga de Campeones a Arsenal el 26 de noviembre tras su expulsión.

El PSG ha sido muy golpeado por las lesiones esta temporada: su delantero Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro, también tuvo que retirarse durante la primera mitad contra el Bayern.

El club informó que Dembélé, quien recientemente reapareció tras sufrir una lesión muscular sufrida jugando para la selección de Francia en septiembre, "permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas".

Y el lateral izquierdo portugués Nuno Mendes también enfrenta varias semanas fuera de acción después de sufrir un esguince en su rodilla izquierda contra el Bayern.

