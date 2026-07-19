Abridor de Cerveceros Brandon Woodruff se someterá a otra cirugía de hombro derecho

El mismo día en que los Cerveceros de Milwaukee entregaron a los aficionados muñecos cabezones de Brandon Woodruff, el lanzador abridor anunció que se someterá a otra cirugía de la cápsula anterior en el hombro derecho, lo que probablemente pondrá fin a su temporada.

Woodruff manifestó a los reporteros antes del juego del sábado por la tarde contra los Marlins de Miami que se trata de la misma cirugía a la que se sometió después de la temporada 2023. Aunque no quiso fijar un plazo para su rehabilitación, su última recuperación fue de unos 20 meses entre la operación y el momento en que volvió al montículo.

“Nunca cierro la puerta a lanzar”, afirmó Woodruff. “Me hago esto (la cirugía) con la intención de rehabilitarme, ocuparme de ello y poder volver a lanzar”.

Un día después de que Woodruff fuera retirado de una apertura del 4 de julio contra los Diamondbacks de Arizona en medio de una caída en la velocidad, los Cerveceros le diagnosticaron una nueva lesión en la cápsula anterior y lo colocaron en la lista de lesionados de 15 días. Fue transferido a la lista de lesionados de 60 días el 12 de julio.

“Sabía, cuando fuimos al montículo (para sacar a Woodruff), que era grave”, comentó el mánager de los Brewers, Pat Murphy. “Es difícil volver de lo que él va a tener que volver”.

Desde que ingresó en la lista de lesionados, Woodruff ha trabajado con el doctor Keith Meister, quien le reparó quirúrgicamente el hombro después de la temporada 2023. Meister le extirpó el quiste a Woodruff esta temporada a principios de mayo, una cirugía menor que mantuvo al derecho fuera de acción durante casi dos meses.

Las lesiones de hombro no son nada nuevo para Woodruff, quien no lanzó en absoluto en 2024 tras la cirugía de octubre de 2023. Regresó a mitad de la temporada pasada y tuvo marca de 7-2 con efectividad de 3,20 en 12 aperturas, aunque una distensión en el dorsal le impidió lanzar en los playoffs.

“Por suerte, obtuve esa perspectiva, que creo que sin duda me beneficiará”, expresó Woodruff sobre el proceso de rehabilitación. “No va a ser fácil. Sé que va a ser duro. Sé lo que tengo por delante”.

En nueve aperturas en 2026, Woodruff tuvo marca de 2-2 con efectividad de 2,98, WHIP de 0,84 (bases por bolas y hits por entrada lanzada) y 47 ponches en 45 1/3 entradas.

Su ausencia es la más reciente lesión de lanzadores para los Brewers, cuya efectividad de 3,48 ocupaba el segundo lugar en las Grandes Ligas al comenzar el sábado, solo detrás de los Yankees de Nueva York.

“Es un golpe al estómago”, dijo Murphy.

El zurdo Kyle Harrison, otro destacado de la primera mitad, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 11 de julio por rigidez en el antebrazo con el que lanza. A Harrison le hicieron una resonancia magnética durante el receso y está a la espera de los resultados, pero ya ha comenzado un programa de lanzamientos.

Necesitados de refuerzos, los Cerveceros adquirieron al derecho Lance McCullers Jr. y al zurdo Colton Gordon el miércoles, al traspasar al prospecto de los jardines Jadyn Fielder a los Astros de Houston.

Los Cerveceros reincorporaron el viernes a McCullers, propenso a las lesiones, desde la lista de lesionados de 15 días y lo incluyeron en el roster activo, enviando al relevista Jared Koenig, que atraviesa dificultades, a Triple-A Nashville. McCullers lanzará inicialmente desde el bullpen.

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