Orioles superan por 4-2 a Astros en 11 entradas para su 6ta victoria seguida

Gunnar Henderson anotó la carrera del desempate desde segunda base gracias a un sencillo dentro del cuadro de Tyler O’Neill con dos outs en la 11.ª entrada, y los Orioles de Baltimore vencieron el sábado por 4-2 a los Astros de Houston para lograr su sexta victoria consecutiva.

La racha ganadora de Baltimore es la más larga del equipo desde el periodo del 30 de mayo al 5 de junio de 2025.

O’Neill le ganó el tiro a primera del segunda base venezolano José Altuve, lo que permitió que Henderson anotara con facilidad. Eso dejó corredores en primera y segunda, y el dominicano Leody Taveras siguió con un sencillo productor de una carrera ante su compatriota Enyel De Los Santos (0-3).

El cubano Yordan Álvarez conectó un doble que empató el juego para Houston en la parte baja de la 10.ª, y los Astros llenaron las bases sin outs. Pero no lograron anotar la carrera de la victoria.

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