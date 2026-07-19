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Cerveceros remontan un déficit temprano y vencen 8-6 a los Marlins en caída

MARLINS-CERVECEROS
MARLINS-CERVECEROS (AP)

El venezolano Jackson Chourio puso a Milwaukee al frente con un sencillo de dos carreras en una sexta entrada de cuatro anotaciones que llevó a los Cerveceros a superar el sábado por 8-6 a los tambaleantes Marlins de Miami.

Garrett Mitchell añadió un doble de dos carreras en la sexta y terminó con tres hits para unos Cerveceros mermados por las lesiones, que borraron un déficit temprano de 3-0. Milwaukee lidera la División Central de la Liga Nacional por seis juegos.

Trevor Megill entró después del jonrón de Conine ante Craig Yoho y consiguió tres outs rápidos para su 15º salvamento.

El abridor de los Cerveceros, Shane Drohan (5-3), permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas. Ponchó a nueve y dio una base por bolas.

El relevista de los Marlins, Calvin Faucher (4-5), permitió las cuatro carreras de Milwaukee en la sexta.

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Max Meyer duró apenas tres entradas por Miami. Realizó 74 lanzamientos y fue responsable de dos carreras con tres hits, además de otorgar tres bases por bolas y ponchar a cinco.

Mitchell anotó con un elevado de sacrificio de Braden Shewmake en la segunda, y Chourio anotó en la tercera con un doble impulsor del venezolano William Contreras que recortó la diferencia a 3-2.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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