Abierto de Francia 2026: Último baile en Roland Garros para Wawrinka y Monfils

Sus piernas no se mueven tan rápido sobre la arcilla roja. Se recuperan más lentamente. Pero el público francés todavía los quiere igual.

Stan Wawrinka y Gael Monfils han protagonizado algunos de los partidos más memorables de la historia reciente de Roland Garros. Los dos veteranos están de vuelta en el Abierto de Francia para un último baile en el torneo de Grand Slam, después de anunciar que se retirarán al final de la temporada.

Ambos jugadores han caído en el ranking. Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam, tiene 41 años, ganó el título en 2015 y ahora ocupa el puesto 119. Monfils, de 39 años, llegó a las semifinales en París en 2008 y alcanzó los cuartos de final en otras tres ocasiones. Está en el puesto 221 y ha recibido una invitación (wild card) para jugar en París.

Reconocido por su estilo de juego espectacular, su espíritu combativo y su notable capacidad física, Monfils es uno de los favoritos del público en el Grand Slam de su país, donde, al igual que Wawrinka, debutó hace más de 20 años. “La Monf” rara vez ha decepcionado a sus aficionados parisinos, aunque nunca ha igualado la hazaña de Yannick Noah, el último francés en ganar Roland Garros — en 1983.

No solo los aficionados quieren a Monfils.

“No conozco a nadie a quien de verdad no le guste Gael. Es uno de mis jugadores favoritos para ver. Un atletismo increíble. Tengo ganas de verlo actuar aquí en su último Roland Garros”, señaló el viernes Novak Djokovic, campeón de 24 torneos de Grand Slam.

Nunca rendirse

Monfils ha acumulado un récord de 40-17 en el torneo sobre arcilla desde 2005, que comienza el domingo. En la primera ronda se enfrenta a su compatriota Hugo Gaston.

Hace tres años, llegó a Roland Garros tras recuperarse de una cirugía en el talón, ubicado en el puesto 394 y sin una victoria en un partido de Grand Slam desde hacía más de un año. Luchó contra Sebastian Baez durante casi cuatro horas en la pista Philippe Chatrier antes de vencer al argentino en un épico partido de primera ronda.

El guion fue aún más dramático el año pasado, cuando remontó una desventaja de dos sets a cero ante Hugo Dellien para convertirse en el jugador con más victorias en partidos a cinco sets en las canchas de arcilla de Roland Garros (12) en la era Abierta.

“No fui lo suficientemente fuerte como para ganar un Grand Slam”, le dijo Monfils a sus aficionados durante un homenaje en Roland Garros esta semana. “Pero quizá gané más. Gané una carrera de la que estoy orgulloso”.

La jugadora ucraniana Elina Svitolina, quien se casó con Monfils en 2021, espera que su esposo disfrute su última presentación en Roland Garros.

“Para él, tener a un público francés es algo con lo que siempre soñó desde que era un niño: jugar los grandes partidos, jugar juntos. Ellos te llevan a través de los partidos. Creo que en los últimos años vivió algo increíble. Siempre lo recuerda. Para él habrá muchos nervios, pero creo que ya se tranquilizó un poco con eso. Solo va a disfrutar y a dar su mejor intento, el último”, añadió Svitolina.

La hazaña de Wawrinka

Wawrinka, apodado “Stan the Man”, atrae al público francés de muchas maneras. Su forma de hablar, sencilla y sin filtros, conecta de inmediato con el público parisino — su lengua materna es el francés—, mientras que su impecable revés a una mano todavía cautiva a los puristas del tenis.

“Crecí en arcilla, crecí viendo a especialistas en canchas de arcilla, crecí viendo Roland Garros soñando con quizá jugar algún día. Es parte de mí”, manifestó Wawrinka en una entrevista con los organizadores del Abierto de Francia.

Wawrinka disputará su 21ª participación en Roland Garros. En la primera ronda se mide con la estrella francesa en ascenso Arthur Fils, 17º preclasificado.

La impresionante campaña de Wawrinka en 2015, cuando derrotó a Djokovic en la final después de vencer a Roger Federer en cuartos de final, es recordada con cariño por los aficionados al tenis.

“En realidad, ese año no llegué con confianza, entrando a los partidos sabiendo que podía ganar”, señaló Wawrinka, exnúmero 3 del mundo, que también alcanzó la final en 2017. “En la cancha, simplemente me mantuve en el momento y encontré mi mejor tenis. No pudo haber sido más especial, especialmente con ese nivel de juego contra Novak”.

Sus aficionados tampoco olvidaron los shorts de cuadros rosas que usó ese año.

“Es como si todo el mundo hablara de esos shorts”, dijo Wawrinka tras su victoria. “A mí me gustan bastante. Al parecer soy el único. Van a estar en el museo de Roland Garros. Verán mis shorts todos los días si quieren”.

Aún está por verse si los famosos shorts harán una última aparición en la cancha este año.

“Hay que preguntarle al museo; no estoy seguro de si necesitan que los limpien antes”, bromeó Wawrinka durante su conferencia de prensa previa al torneo. “No lo tenía planeado; lo pensaré antes del lunes”.

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