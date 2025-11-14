TreVeyon Henderson anota 3 veces y Patriots vencen 27-14 a Jets para hilar 8va victoria

El novato TreVeyon Henderson corrió para dos anotaciones y logró una recepción de touchdown para ayudar el jueves a que Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra hilvanaran su octava victoria, 27-14 sobre los Jets de Nueva York.

Nueva Inglaterra (9-2) igualó su mejor racha desde la última temporada de Tom Brady con el equipo en 2019, cuando ganó sus primeros ocho partidos. El récord de 3-0 de los Patriots en duelos del Este de la Conferencia Americana constituye su mejor inicio en la división desde 2019 (5-0).

A la espera de los duelos de este fin de semana, los Patriots del entrenador de primer año Mike Vrabel tienen el mejor récord en la NFL; Indianápolis y Denver están 8-2. Y Nueva Inglaterra tendrá una temporada con foja positiva por primera vez desde 2021, cuando llegó por última vez a los playoffs.

Rhamondre Stevenson estuvo fuera por tercer partido consecutivo debido a una lesión en un dedo de un pie, Henderson registró la cifra máxima de su carrera, de 19 acarreos, totalizando 62 yardas. Sus dos carreras de touchdown igualaron su total de la victoria del domingo sobre Tampa Bay.

Maye estuvo sólido, al completar 25 de 34 pases para 281 yardas y una anotación. Stefon Diggs aportó nueve recepciones para 105 yardas, su tercer duelo de 100 yardas en la temporada.

