José Ramírez pega jonrón y su hit 1.000. Guardianes aplastan 11-1 a Reales

José Ramírez conectó un jonrón, pegó el sencillo número 1.000 de su carrera e impulsó cuatro carreras, mientras que Parker Messick ponchó a cinco y permitió una carrera en seis innings para guiar a los Guardianes de Cleveland a la victoria 11-1 sobre los Reales de Kansas City el domingo.

Cleveland (69-68) posee el tercer comodín de la Liga Americana.

El sencillo impulsor del dominicano Ramírez en la sexta entrada remolcó a Jac Caglianone, lo que le ayudó a convertirse en el 11mo jugador en la historia de Cleveland en lograr la hazaña. Su jonrón de dos carreras en la cuarta entrada amplió la ventaja de los Guardians a 9-1 y fue su primero en el Progressive Field desde el 17 de mayo.

Tras una demora de 30 minutos por mal clima, Ramírez abrió el marcador con un elevado de sacrificio que empató el juego 1-1. Nathaniel Lowe procedió con su 15to jonrón de la temporada, un batazo por encima de la cerca del jardín izquierdo-central, para darle a Cleveland una ventaja de 3-1.

Jo Adell conectó un doble de dos carreras en la tercera, y Lowe añadió un elevado de sacrificio.

Chase DeLauter se fue de 4-4, su tercer juego de cuatro hits en su carrera, que incluyó un doble impulsor en la cuarta entrada, y Adell coronó la anotación con un sencillo de una carrera en la sexta para ayudar a los Guardians a evitar la barrida en la serie.

Messick (11-8) permitió cinco hits. Tim Herrin, Hunter Gaddis y Cade Smith se combinaron para permitir dos hits y cerrar el juego.

El venezolano Salvador Pérez produjo la carrera de los Reales con un sencillo impulsor en la primera. Kansas City había ganado 12 de sus 13 juegos anteriores antes de la derrota del domingo.

Seth Lugo (6-8) permitió nueve carreras con nueve hits en 3 2/3 entradas por Kansas City.

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