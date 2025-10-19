A una victoria de la Serie Mundial, Marineros envían a Gilbert al montículo ante Toronto

Los Marineros de Seattle nunca han estado tan cerca de llegar a la Serie Mundial. Aún así, al lanzador Logan Gilbert le parece lejano.

"Estamos todavía muy lejos", expresó Gilbert el sábado, un día después de una victoria con remontada de 6-2 en el quinto juego, que puso a Seattle a una victoria de su primer título de la Liga Americana. "Estamos a nueve largas entradas de donde queremos estar, y creo que todos lo entienden".

Ya sea que tome nueve entradas o 15, como sucedió en el partido decisivo de la serie divisional de la Liga Americana, Gilbert y los Marineros tendrán su oportunidad por el banderín el domingo. Llegan con una ventaja de 3-2 al sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El ganador de la serie a un máximo de siete duelos enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles a partir del viernes.

"Es enorme", comentó Gilbert. "Ha sido un año muy largo. Tan sólo llegar a este punto es increíble. Pero ser el que tiene la pelota lo es más. Creces soñando con momentos como este, y no sabes cuántos tendrás a lo largo de tu carrera. Algunos chicos nunca llegan a esto. Así que es algo realmente importante".

Gilbert efectuó 34 lanzamientos en dos innings sin permitir carreras en esa victoria de 15 entradas sobre Detroit el 10 de octubre. Tres días después inició el segundo juego de la Serie de Campeonato. Con una ventaja de 3-0 antes de subir al montículo, Gilbert permitió tres carreras —dos limpias— y cinco hits en tres entradas mientras Seattle ganaba por paliza de 10-3.

Esta vez, el pelotero elegido al Juego de Estrellas de 2024 enfrentará a Toronto con cinco días de descanso.

"Eso son los playoffs y eso es parte de la diversión también", comentó Gilbert sobre su irregular calendario la última vez. "Pero también somos un poco criaturas de hábitos, así que es agradable volver a la rutina normal".

El manager de los Marineros, Dan Wilson, dijo que la mentalidad de Gilbert juega un papel importante en su éxito.

"Logan es un tipo al que te encanta darle la pelota", afirmó Wilson. "Es ese tipo que tiene ese enfoque, ese deseo de ganar, y quiere la pelota en estas situaciones. Está listo para mañana, sin duda".

A una derrota de la eliminación, Toronto responderá con el novato Trey Yesavage, quien ha hecho dos de sus cinco aperturas en las Grandes Ligas durante esta postemporada.

Yesavage estableció un récord de playoffs de los Azulejos al ponchar a 11 en cinco entradas y un tercio sin hits contra los Yankees de Nueva York en la serie divisional. Permitió cinco carreras y cuatro hits en cuatro entradas, llevándose la derrota en el segundo juego de la Serie de Campeonato.

"Fuimos bastante pacientes cuando teníamos que serlo", comentó Wilson sobre el enfoque de su equipo contra Yesavage en el segundo juego "Creo que eso fue una clave importante para nosotros. Cuando pudimos obtener lanzamientos que podíamos golpear, los tomamos".

Al igual que Gilbert, Yesavage dijo que entiende cuán rara es la oportunidad que está teniendo al iniciar el sexto juego. Mencionó una conversación que tuvo con su compañero de rotación Kevin Gausman.

"Esta oportunidad no se presenta muy a menudo", expresó Yesavage. "Estaba hablando con Gausman el otro día y le dije, '¿Hasta dónde has llegado en los playoffs?' Él dijo, 'Este es el lugar más lejano al que he llegado'. Y ha estado jugando esto durante mucho tiempo. Así que estoy muy bendecido de encontrarme en esta situación".

La experiencia en las Grandes Ligas de Yesavage es limitada pero impactante.

"Ha lanzado en muchos juegos importantes", comentó el manager de los Azulejos, John Schneider. "Ha lanzado en grandes juegos de temporada regular, ha lanzado en grandes juegos de postemporada, y se ha manejado bien. Tenemos toda la confianza del mundo en que tendrá la mentalidad correcta. Tiene que salir y hacer lo que sabe".

Schneider dijo que espera tener al bateador designado George Springer disponible el domingo. Springer fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de Bryan Woo a 95,6 mph en la séptima entrada del juego del viernes y tuvo que abandonar el encuentro.

"Se siente mucho mejor que ayer", comentó Schneider sobre su bateador inicial.

Springer, de 36 años y cuatro veces elegido al Juego de Estrelllas, está bateando .256 con tres jonrones y cinco dobles en esta postemporada. Sus 22 vuelacercas en playoffs a lo largo de su carrera están empatados con los del boricua Bernie Williams en el cuarto lugar en la historia del béisbol.

Wilson dijo que el derecho Bryan Woo estaba experimentando una leve molestia después de lanzar dos entradas el viernes, su primera aparición en casi un mes. Woo había estado fuera debido a una inflamación pectoral.

"Meterlo en el juego fue importante, colocarlo allí y que se sintiera cómodo", comentó Wilson. "Se siente bien hoy. Obviamente, un poco de molestia donde se esperaría. Pero nuevamente, este es un momento emocionante del año, y esperaría que esté listo para salir adelante desde el bullpen".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes