La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, se perdió el partido del lunes por la noche contra los Kings de Sacramento debido a rigidez en la espalda.

Wembanyama, que venía de una actuación de 50 puntos y 19 rebotes en una victoria sobre Nueva Orleans el sábado, fue descartado aproximadamente 90 minutos antes del salto inicial.

San Antonio tampoco contó con De’Aaron Fox (contusión en la espinilla), y su baja se anunció al mismo tiempo.

Wembanyama tuvo cinco tapones y cuatro robos en 32 minutos, mientras San Antonio arrolló 114-91 a los Pelicans.

Wembanyama se convirtió en el primer jugador con 50 puntos, cinco tapones y cinco triples desde que la NBA incorporó los triples en la temporada 1979-80. También es el primer jugador desde que los robos y los tapones se convirtieron en estadísticas oficiales en la temporada 1973-74 en registrar 50 puntos, 15 rebotes, cuatro robos y cinco tapones en un partido.

“Solo quiero seguir acumulándolos. No planeo hacer esas cosas. Simplemente se dan y jugamos de la manera correcta como equipo. Así que solo quiero seguir acumulándolos. Ojalá vengan muchos más”, señaló Wembanyama sobre su noche histórica.

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