Caso de tiroteo en cena de corresponsales aviva inquietud por seguridad en trenes

Un trabajador ferroviario detectó a un hombre que actuaba de forma errática en un tren con destino a Chicago y llamó a la policía. Los agentes encontraron armas y un folleto sobre control de multitudes en su equipaje de mano —y un plan para matar a gran cantidad de personas.

Casi dos años después, las autoridades federales afirman que un hombre distinto, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado, fue detenido con una escopeta y una pistola semiautomática que llevó consigo a Washington, D.C., en un tren de Amtrak desde California.

Es solo el más reciente incidente de seguridad relacionado con el transporte público terrestre de larga distancia —y no será el último a menos que Amtrak y otras compañías encuentren una manera de abordar el control de pasajeros y la seguridad en sus estaciones, según dirigentes sindicales que representan a empleados a bordo de los trenes.

Un portavoz de Amtrak declinó hablar sobre seguridad o decir si Cole Tomas Allen siguió el protocolo de la empresa para transportar armas de fuego. Amtrak está colaborando con los investigadores federales para proporcionar su información de viaje, indicó el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. Un abogado que representa a Allen señala que no tiene antecedentes penales y se presume su inocencia.

Política para transportar armas de fuego

Amtrak exige que las armas de fuego en sus trenes sean declaradas, estén descargadas, permanezcan aseguradas en un estuche rígido y cumplan determinados requisitos de tamaño y peso. Esas armas solo se permiten en el equipaje facturado, de forma similar a las políticas para armas de fuego en aviones de pasajeros.

Pero, a diferencia de los aeropuertos, donde los pasajeros se someten a controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de su equipaje de mano y de su persona, los pasajeros de tren no son revisados, ya sea que aborden en la estación sin personal de Lamy, Nuevo México, o en la concurrida Union Station de Washington.

Sean Jeans-Gail, vicepresidente de asuntos gubernamentales y políticas de la Rail Passengers Association, explicó que Amtrak y muchas otras compañías de transporte terrestre prohibieron las armas en trenes y autobuses después del 11 de septiembre, pero ninguna implementó medidas de seguridad para detectar o revisar a cada pasajero. En 2010, el Congreso aprobó una ley que exige que Amtrak y otros permitan el transporte de armas de fuego siempre que se facturen.

En la mayoría de los casos, eso significa que las armas son aseguradas y colocadas en vagones de equipaje a los que solo pueden acceder los empleados. Pero no todos los trenes tienen vagones dedicados. Varios exempleados de Amtrak dijeron que, cuando no hay vagones de equipaje, las maletas son aseguradas con bridas plásticas y etiquetadas para indicar que hay un arma de fuego, de modo que los trabajadores puedan ver si han sido manipuladas.

“Es un poco difícil secuestrar a un tren; es distinto de las preocupaciones posteriores al 11 de septiembre que se plantearon respecto de un avión”, manifestó Jeans-Gail. “Amtrak se ha mantenido en gran medida a salvo de la violencia armada. Los principales incidentes han sido tiroteos policiales o interdicciones”.

Incidentes preocupantes

Los sindicatos ferroviarios empezaron a pedir que Amtrak y otras compañías revisaran la seguridad durante la pandemia de COVID-19, cuando hacer cumplir la obligación de llevar mascarillas era, en el mejor de los casos, difícil. Lo solicitaron de nuevo después de que participantes en los disturbios del 6 de enero llegaran a Washington en tren y se comportaran de manera indebida en el viaje.

Jared Cassity, director nacional de seguridad y asuntos legislativos del sindicato Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers — Transportation Division, o SMART-TD, señaló que los conductores de Amtrak y otros trabajadores a bordo a menudo no hablan públicamente sobre incidentes por temor a represalias de la empresa.

“Las agresiones a operadores son la principal preocupación de nuestros afiliados, pero las armas en los trenes ocupan el segundo o tercer lugar”, afirmó Cassity.

SMART-TD ha tenido cierto éxito impulsando legislación estatal y tiene dos proyectos de ley pendientes ante el Congreso. Esa legislación aclararía los desafíos de jurisdicción, facilitando detener y acusar a alguien cuando se agrede a un trabajador ferroviario durante un viaje, y convertiría en delito interferir con un trabajador ferroviario durante sus funciones, comparable a interferir con un empleado de una aerolínea durante un vuelo.

Cassity indicó que el conductor que identificó al individuo sospechoso en 2024 acababa de recibir capacitación de seguridad patrocinada por el sindicato. Recibió cierto reconocimiento, pero el arresto no tuvo mucha cobertura informativa.

Un tiroteo mortal en 2022 en un tren de Amtrak cerca de Lee's Summit, Missouri, sí atrajo atención mediática después de que el tren no se detuviera para que el personal buscara atención médica para la víctima hasta llegar a una estación, lo que retrasó la asistencia. Un jurado federal determinó en 2024 que Amtrak debía pagar el 90% de una indemnización de 158 millones de dólares a la familia del hombre, que había alegado negligencia, incluida la falta de implementación de medidas de seguridad razonables.

Michael Callanan, exempleado de Amtrak y ahora consultor de seguridad ferroviaria, dijo que ha oído de otros incidentes relacionados con el contrabando de drogas y otros artículos ilegales debido a la falta de controles de seguridad.

“Nunca quieren gastar dinero en infraestructura o seguridad”, sostuvo Callanan. “Tal vez este sea un evento lo suficientemente significativo como para empujar a Amtrak a financiar estas cosas”.

Callanan afirmó que los policías de Amtrak no son comparables a los de la TSA. Dijo que su principal tarea es patrullar estaciones, hacer inspecciones de vías y, a veces, recorrer líneas y caminar por los trenes, pero un solo agente puede tener un territorio enorme.

“Hay un agente que, creo, patrulla de Orlando a Miami”, comentó. “Hay que hacer algo para aumentar la seguridad”.

La geografía plantea un problema

Jeans-Gail declaró que la Rail Passengers Association apoya aumentar las patrullas de la policía de Amtrak en los trenes, pero no está a favor de añadir seguridad al estilo de la TSA antes del embarque en las aproximadamente 500 estaciones de todo el país.

“La idea de ampliar eso, incluso más allá de los problemas logísticos, si se observa la experiencia de viajar en la red de Amtrak, es muy poco práctica porque va desde Penn Station de Nueva York, donde hay mucha actividad y muchos puntos de acceso a la estación, a diferencia de un aeropuerto donde todo el flujo entra por puntos específicos”, explicó. “Luego está Whitefish, Montana, en el otro extremo del espectro: una estructura rústica con no mucho tránsito”.

Cassity indicó que esa diferencia no pasa desapercibida. El sindicato no espera una solución única para todas las estaciones como en los aeropuertos, pero quiere que la conversación comience.

“Tenemos que cambiar el enfoque sobre la seguridad y darnos cuenta de que hay que hacer algo para evitar que las armas suban a los trenes libremente”, expresó. “Comprendemos el desafío que esto supone para Amtrak. ... Cuando se empieza a hablar de cómo asegurar los lugares más rurales, y siendo esos la mayoría de las estaciones, se convierte en una tarea abrumadora, abrumadora. ... Pero necesitamos tener la conversación”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.