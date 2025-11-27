Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Acusan a tres sospechosos del asesinato de la cantante e influencer Delarosa tras emboscada en Los Ángeles

Las otras dos víctimas siguen en estado crítico

Hallie Golden,Jaimie Ding
Jueves, 27 de noviembre de 2025 16:10 EST
En su última publicación en Instagram, muchas personas reconocieron y comentaron su muerte, entre ellas Jimmy Humilde, fundador del sello discográfico Rancho Humilde.
En su última publicación en Instagram, muchas personas reconocieron y comentaron su muerte, entre ellas Jimmy Humilde, fundador del sello discográfico Rancho Humilde. (Instagram/@delarosaaaa)
Read in English

La fiscalía presentó el miércoles cargos de asesinato contra tres hombres por la muerte de María De La Rosa, de 22 años, asesinada a tiros el fin de semana mientras estaba sentada en un coche estacionado en un vecindario de Los Ángeles.

La fiscalía describe que De La Rosa, una artista latina cuyo nombre artístico es DELAROSA, estaba en un vehículo con otras dos personas a primera hora del sábado en Northridge cuando tres hombres se acercaron, exigieron dinero y luego comenzaron a disparar a todos los que estaban dentro.

De La Rosa falleció posteriormente en un hospital, mientras que las otras dos víctimas permanecen en estado crítico, según la fiscalía.

“Fue un ataque despiadado y selectivo que robó la vida de una mujer joven y artista e infligió un profundo trauma de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes”, declaró el miércoles el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

DELAROSA tiene más de 40.000 seguidores en Instagram y lanzó un single en agosto llamado ‘No me llames’.
DELAROSA tiene más de 40.000 seguidores en Instagram y lanzó un single en agosto llamado ‘No me llames’. (Instagram/@delarosaaaa)
Relacionados

Un hombre de 27 años fue detenido el mismo día, y otro de 27 años fue detenido al día siguiente. Se emitió una orden de detención contra el tercer hombre, un joven de 21 años. No fue posible contactar a los abogados de los dos primeros para que hicieran comentarios.

Todos son de Northridge y fueron acusados de un delito grave de asesinato y dos delitos graves de intento de robo en segundo grado.

DELAROSA tiene más de 40.000 seguidores en Instagram y lanzó un single en agosto llamado, ‘No me llames’

En su última publicación en Instagram, muchas personas reconocieron y comentaron su muerte, entre ellas Jimmy Humilde, fundador del sello discográfico Rancho Humilde.

Traducción de Michelle Padilla

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in