Acusan a tres sospechosos del asesinato de la cantante e influencer Delarosa tras emboscada en Los Ángeles

La fiscalía presentó el miércoles cargos de asesinato contra tres hombres por la muerte de María De La Rosa, de 22 años, asesinada a tiros el fin de semana mientras estaba sentada en un coche estacionado en un vecindario de Los Ángeles.

La fiscalía describe que De La Rosa, una artista latina cuyo nombre artístico es DELAROSA, estaba en un vehículo con otras dos personas a primera hora del sábado en Northridge cuando tres hombres se acercaron, exigieron dinero y luego comenzaron a disparar a todos los que estaban dentro.

De La Rosa falleció posteriormente en un hospital, mientras que las otras dos víctimas permanecen en estado crítico, según la fiscalía.

“Fue un ataque despiadado y selectivo que robó la vida de una mujer joven y artista e infligió un profundo trauma de por vida a su familia y a los dos sobrevivientes”, declaró el miércoles el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

DELAROSA tiene más de 40.000 seguidores en Instagram y lanzó un single en agosto llamado 'No me llames'.

Un hombre de 27 años fue detenido el mismo día, y otro de 27 años fue detenido al día siguiente. Se emitió una orden de detención contra el tercer hombre, un joven de 21 años. No fue posible contactar a los abogados de los dos primeros para que hicieran comentarios.

Todos son de Northridge y fueron acusados de un delito grave de asesinato y dos delitos graves de intento de robo en segundo grado.

En su última publicación en Instagram, muchas personas reconocieron y comentaron su muerte, entre ellas Jimmy Humilde, fundador del sello discográfico Rancho Humilde.