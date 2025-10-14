Arrestan a música frente al ICE por interpretar ‘Ghostbusters’: “¿Por qué apuntan a una clarinetista?”

Una clarinetista fue arrestada tras interpretar el tema de Los cazafantasmas frente a una instalación del ICE en Portland, un lugar que se ha convertido en escenario de enfrentamientos diarios entre agentes federales y manifestantes.

Oriana Korol, de 38 años, tocaba junto a su grupo, la Unpresidented Brass Band, durante una protesta masiva frente a la sede del ICE en la ciudad más grande de Oregón la noche del domingo, cuando fue detenida por agentes federales, según informaron sus allegados. Desde entonces, fue trasladada a una cárcel en el estado de Washington, mientras su esposo y compañeros de banda exigen explicaciones sobre su detención.

“¿Por qué apuntan a una clarinetista? Una clarinetista parada en la acera, lejos de la calle, cumpliendo las instrucciones”, preguntó su esposo, quien recordó que tienen un hijo de tres años.

Según su banda, Korol protestó de forma “pacífica”. En una publicación en redes sociales, señalaron: “Detener a ciudadanos sin cargos y trasladarlos fuera del estado marca un nuevo y alarmante paso del gobierno federal que debe ser firmemente rechazado”.

La sede del ICE en Portland se convirtió en las últimas semanas en un punto de tensión entre manifestantes antiinmigración y agentes federales enviados por el presidente Donald Trump, quien describió a esta ciudad liberal como “devastada por la guerra”, en el marco de su ofensiva contra el crimen.

open image in gallery Agentes federales arrestaron a un clarinetista que interpretaba ‘Ghostbusters’ frente a la sede de ICE en Portland. ( Getty Images )

El esposo de la clarinetista —cuya identidad no ha sido revelada públicamente— relató cómo una escena inicialmente tranquila se convirtió, de forma repentina, en lo que describió como una situación “aterradora”.

“Era un ambiente tranquilo, con gente reunida de forma pacífica. La banda comenzó a tocar ‘Ghostbusters’ y, justo cuando sonó el tema, agentes del ICE irrumpieron sin previo aviso,” contó al medio local KOIN6.

El tema ‘Ghostbusters’, parte de la icónica película de 1984, incluye frases como “¿A quién vas a llamar?” y “Si hay algo extraño en tu vecindario…”.

En un video obtenido por el mismo medio, se observa a Korol boca abajo en el lodo, con su clarinete a unos 60 centímetros de distancia. Un agente federal la sujeta por la espalda, mientras un oficial de policía permanece a su lado. Más adelante, se la ve alejarse del lugar con las manos atadas por detrás, escoltada por dos agentes.

La detención ocurrió alrededor de las 5:00 p. m., pero su esposo no logró conocer su paradero hasta las 2:00 a. m. del día siguiente, cuando finalmente supo que la habían trasladado a la cárcel del condado de Clark, en Vancouver, Washington, según también informó a KOIN6.

“No podemos verla y no sabemos cuándo podremos hacerlo”, dijo con angustia.

open image in gallery Se han registrado enfrentamientos frente a la sede del ICE en Portland, tras el envío de tropas federales por orden del presidente Donald Trump, quien calificó a la ciudad como “devastada por la guerra” ( Getty Images )

De acuerdo con los registros de la cárcel, la clarinetista fue fichada el lunes, aunque no está claro por qué fue trasladada a otro estado.

Korol fue arrestada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y está siendo retenida bajo sospecha de haber agredido a un agente federal, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Clark al medio KGW.

The Independent ha solicitado más información tanto al DHS como a la Oficina del Sheriff del Condado de Clark.

Según informaron desde la oficina del FBI en Portland, Korol parece ser una de las tres personas detenidas cerca de la instalación del ICE el domingo.

En una declaración enviada a KGW, Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que tres manifestantes fueron arrestados el domingo en Portland por “agredir a agentes del orden, incluyendo escupir, patear y morder a oficiales”.

McLaughlin describió a los manifestantes como “terroristas domésticos de Antifa y alborotadores anti-ICE”, y afirmó que realizaban protestas conocidas como “die-ins” —en las que los participantes se acuestan en el suelo simulando estar muertos—, incluso sin ropa, mientras bloqueaban calles cercanas a la instalación federal. Al parecer, hacía referencia a un grupo de ciclistas desnudos que pasó frente al edificio ese mismo día.

“Estas tácticas desagradables no nos detendrán ni nos harán retroceder. Las autoridades seguirá removiendo asesinos, pedófilos, violadores, pandilleros y terroristas de nuestro país”, declaró McLaughlin. “El presidente Trump pondrá fin al caos y la violencia, y la ley y el orden prevalecerán”.

Traducción de Leticia Zampedri