Un ex trabajador del zoológico donde un niño fue arrojado a un recinto de cocodrilos calificó de “heroica” la actuación de la cuidadora que, según relató, “saltó 4,5 metros” para rescatarlo.

La policía de Cambridgeshire acudió el jueves al zoológico Johnson's of Old Hurst, en Huntingdonshire, después de que un niño de tres años sufriera heridas de gravedad. El menor fue trasladado al hospital, donde permanece en estado crítico, aunque estable.

Según pudo saber The Independent, el menor fue atacado por al menos un cocodrilo. Las autoridades confirmaron que personal del zoológico logró sacarlo del recinto.

Tras el incidente, un hombre de 30 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad bajo fianza después de que se determinara que no estaba en condiciones de ser interrogado.

Chris Newman, quien trabajó con cocodrilos en el zoológico y afirmó conocer “muy bien” a Tracey Johnson, esposa del propietario, aseguró que ella protagonizó “un acto de valentía extraordinario”.

open image in gallery Agentes de policía en el zoológico Johnson’s of Old Hurst, en Huntingdonshire, tras el incidente ( PA )

En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, Newman afirmó: “Es una mujer encantadora y creo que debemos reconocer que sus acciones fueron increíblemente heroicas. Francamente, no esperaría menos de ella; es exactamente el tipo de persona que actúa de esa manera. Es muy valiente y muy fuerte”.

Además, explicó que dentro del recinto existe una caída de aproximadamente 4,5 metros y destacó la rapidez con la que Johnson reaccionó ante la emergencia.

“Los cocodrilos son animales que reaccionan por instinto. Si algo cae dentro de su recinto y aterriza cerca de ellos, su respuesta inmediata puede ser morder”, señaló. “No es tan diferente de lo que ocurre con un perro. Si despiertas a un perro mientras duerme, existe la posibilidad de que reaccione de la misma manera”.

Newman añadió que, si el niño fue arrojado al agua, primero habría impactado contra la estructura de concreto que rodea los estanques de los cocodrilos.

“Para un niño pequeño, una caída de 4,5 metros podría provocar lesiones muy graves. Además, si hubiera caído cerca de un cocodrilo, es posible que el animal lo mordiera para explorar qué era. Esa es la naturaleza de estos animales”, explicó.

open image in gallery Según los informes, el niño fue arrojado al recinto de los cocodrilos en el zoológico cercano a Huntingdon ( Johnsons of Old Hurst )

Vecinos consultados por The Sun y la agencia Press Association señalaron que Johnson participó en el rescate. Sin embargo, la familia no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó?

Los servicios de emergencia acudieron al zoológico Johnson's of Old Hurst alrededor de la 1:24 p. m. del jueves, después de recibir reportes de que un niño de tres años había terminado dentro del recinto de los cocodrilos.

Al lugar se desplazaron una ambulancia, un vehículo de respuesta rápida, un supervisor de servicios médicos y un helicóptero ambulancia. Según las autoridades, el menor sufrió heridas graves mientras se encontraba dentro del recinto.

De acuerdo con The Sun, el niño sufrió fracturas en un brazo y en la pelvis. Fue trasladado al Hospital Addenbrooke, en Cambridge, donde permanece en estado crítico, aunque estable.

Además, agentes especializados se encuentran en el hospital para brindar apoyo a la familia del menor.

open image in gallery Un hombre fue arrestado bajo sospecha de intento de homicidio después de que un niño de tres años terminara en un recinto de cocodrilos ( PA Wire )

Un hombre de 30 años, residente de Norfolk, fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato. Según la policía, el sospechoso no conocía al menor. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza hasta el 18 de septiembre, mientras detectives de la unidad de delitos graves continúan con la investigación.

Las autoridades también señalaron que el hombre no estaba en condiciones de ser interrogado.

¿Qué sabemos sobre Johnson's de Old Hurst?

Según su sitio web, Johnson's of Old Hurst, ubicado en Huntingdon, comenzó como una granja lechera familiar. La familia Johnson acumula más de un siglo de experiencia en la agricultura en Old Hurst, en el condado de Cambridgeshire.

Con el paso de los años, el negocio se expandió e incorporó una carnicería, una tienda de productos agrícolas, una sala de té, un restaurante especializado en carnes y un zoológico.

Actualmente, el zoológico alberga a más de 100 animales, entre ellos leones, tigres, osos y cocodrilos. Además, se especializa en la conservación de estos reptiles y cuenta con dos décadas de experiencia en su cuidado.

El sitio web también destaca que Andy Johnson, propietario del zoológico, colaboró en la elaboración de un informe publicado en Europa sobre la cría, el bienestar y el manejo de cocodrilos.

Por su parte, Chris Newman aseguró que el zoológico está “muy bien gestionado” y destacó que las normas que regulan la concesión de licencias para este tipo de instalaciones son “muy estrictas”.

open image in gallery Vista del recinto de los cocodrilos en el zoológico Johnson's of Old Hurst ( Johnson's of Old Hurst )

¿Qué dijo la policía?

La inspectora detective Verity McCann informó que la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del incidente.

“Nuestras investigaciones continúan mientras trabajamos para determinar exactamente qué ocurrió en este lamentable caso”, señaló. “ El niño y su familia continúan recibiendo apoyo de agentes especializados mientras atraviesan este difícil momento”.

¿Qué dijeron las autoridades del zoológico?

En un comunicado publicado en redes sociales, Johnson's of Old Hurst informó que, “por respeto a la familia”, el recinto tropical donde se encuentran los cocodrilos permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Asimismo, el zoológico expresó su solidaridad con los afectados: “Expresamos nuestro apoyo al niño y a su familia tras este lamentable incidente”.

Traducción de Leticia Zampedri