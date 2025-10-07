Sean “Diddy” Combs ha solicitado cumplir su condena entre rejas en Fort Dix, una prisión de baja seguridad de Nueva Jersey, EE. UU., que en su día albergó a otros reclusos de alto perfil, como Martin Shkreli, más conocido como “Pharma Bro”.

El rapero fue condenado a 50 meses —cuatro años y dos meses— de cárcel y a pagar una multa de 500.000 dólares después de que un jurado lo declarara culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución en julio. Sus abogados han dicho que piensa apelar la sentencia.

“Con el fin de abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el Tribunal recomiende encarecidamente a la BOP (Oficina de Prisiones de EE. UU.) que el Sr. Combs sea colocado en la Institución Federal Correccional Fort Dix para fines de [Programa Residencial de Abuso de Drogas] y cualquier otro programa educativo y ocupacional disponible”, escribió Teny Geragos, uno de los abogados de Diddy, en un documento entregado al juez el lunes.

El juicio, de ocho semanas de duración, puso de relieve los años de adicción a las drogas del rapero y su historial de violencia doméstica.

Durante una dramática audiencia de seis horas que incluyó emotivas peticiones de clemencia por parte del propio magnate y de sus seis hijos adultos, los abogados de Diddy sugirieron repetidamente que su cliente era un hombre “cambiado” que debería recibir tratamiento de salud mental e inscribirse en programas contra la violencia doméstica y el abuso de sustancias.

open image in gallery Sean “Diddy” Combs ha solicitado cumplir su condena de 50 meses de prisión en Fort Dix, una cárcel de baja seguridad de Nueva Jersey, EE. UU. ( AP )

Fort Dix es la mayor prisión federal de EE. UU., con 4.100 reclusos. La institución correccional federal alberga a 3.800 reclusos, mientras que el campo satélite de mínima seguridad situado al lado acoge a 200 reclusos.

Se encuentra en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, a solo 120 km de la ciudad de Nueva York. Se trata de una prisión de baja seguridad, lo que significa que tiene un perímetro doblemente vallado, que los presos duermen principalmente en dormitorios o cubículos, y que cuenta con “fuertes componentes de trabajo y programas”, según la BOP.

Si el juez accede a su petición, parece que el magnate —quien es multimillonario— tendrá varias opciones para comer. El economato ofrece chicharrones, chips de plátano, Doritos, el dulce Reese's Peanut Butter Cups, e incluso pulpo.

Varios reclusos de alto nivel han cumplido condena allí, entre ellos:

Martin Shkreli, apodado “Pharma Bro”, fue condenado a siete años de prisión por cargos de fraude de valores y conspiración de fraude de valores en 2018, cargos relacionados con el aumento del precio de un medicamento de emergencia utilizado principalmente por aquellos con VIH / SIDA.

El influencer de Instagram Ray Hushpuppi, cuyo nombre real es Ramon Olorunwa Abbas, fue condenado a 135 meses —más de 11 años— en 2022 por conspirar para blanquear decenas de millones de dólares procedentes de estafas online.

Giuseppe “Joe” Giudice, que apareció en el programa de telerrealidad The Real Housewives of New Jersey, fue condenado a 41 meses en 2014 por cargos de fraude y no presentar una declaración de impuestos.

Kwame Kilpatrick, exalcalde de Detroit y exrepresentante del estado de Michigan, fue condenado en 2013 a 28 años de prisión por cargos de conspiración, extorsión, soborno y fraude.

Joe Ganim, exalcalde de Bridgeport (Connecticut), fue condenado en 2003 a nueve años por cargos de chantaje, asociación ilícita, extorsión, fraude postal, soborno y conspiración.

Steven Hoffenberg, mentor de Jeffrey Epstein, fue condenado a 20 años en 1997 por un esquema Ponzi que defraudó $460 millones a miles de inversores.

open image in gallery Fort Dix, la mayor prisión federal de EE. UU., albergó anteriormente a Martin Shkreli y a otros delincuentes de alto perfil ( Oficina de Prisiones )

El presidente Donald Trump confirmó el lunes que Diddy había pedido un indulto, refiriéndose al ganador del Grammy como “Puff Daddy”.

Ambos se conocen desde hace décadas. Trump mencionó a Diddy en un episodio de 2012 de The Celebrity Apprentice, llamándole “buen amigo” y “buen tipo”. Por su parte, el rapero dijo al periódico The Washington Post en 2015 que Trump era “amigo [suyo]” y que “[trabajaba] muy duro”, meses después de que el republicano lanzara su candidatura presidencial en 2016.

El rapero fue absuelto de los cargos más graves de asociación ilícita y tráfico sexual, pero fue declarado culpable de los dos cargos relacionados con prostitución.

Durante ocho semanas, los antiguos socios y exnovias de Diddy revelaron escandalosas acusaciones sobre su vida sexual, su patrón de abusos domésticos y su adicción a las drogas.

En la audiencia de sentencia, el magnate pidió disculpas a Cassie Ventura y Jane, que testificaron haber sido obligadas a participar en maratones sexuales llamados “freak-offs” y haber sido víctimas de maltrato doméstico por su parte.

“Me perdí en el viaje de mi vida. No soy un ícono, solo soy un ser humano”, dijo al juez Arun Subramanian.

La Fiscalía había pedido 135 meses de prisión, mientras que sus abogados defensores habían solicitado 14 meses. El juez dijo que cree que la condena de 50 meses, en parte, envía “un mensaje tanto a los maltratadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres se castigan con una verdadera rendición de cuentas”.

Subramanian elogió a Ventura, Jane y otras víctimas por declarar durante el juicio. Dijo: “Este caso no tuvo nada positivo, excepto las denuncias de las víctimas”.

Traducción de Sara Pignatiello