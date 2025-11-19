Policía investiga al cantante D4vd como sospechoso de la muerte de la adolescente encontrada en su Tesla

El cantante D4vd está siendo considerado sospechoso de la muerte de una adolescente encontrada en un Tesla registrado a su nombre, según informes.

Celeste Rivas Hernández, de 15 años, fue encontrada muerta en el maletero del Tesla en un estacionamiento de Los Ángeles a principios de septiembre, tras denuncias por un olor fétido. D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, interrumpió su gira mundial tras el descubrimiento del cadáver de Hernández.

Aunque D4vd no ha sido acusado en el caso ni nombrado oficialmente sospechoso, TMZ, NBC Los Angeles y KABC informaron, según fuentes anónimas, que el músico está siendo considerado sospechoso en la investigación. También se informó que D4vd no ha cooperado mientras la policía intenta averiguar qué le ocurrió a Hernández.

Hernández fue vista por última vez en abril de 2024 en Lake Elsinore, a una hora en coche al sureste de Los Ángeles.

El cantante D4vd está siendo considerado sospechoso de la muerte de una adolescente encontrada en un Tesla registrado a su nombre, según informes ( Monica Schipper/Getty Images )

El capitán y oficial al mando del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot M. Williams, dijo a People en septiembre: “Es muy probable que Celeste Rivas Hernández llevara muerta varias semanas antes de que se descubriera su cuerpo”.

Sigue sin determinarse la causa de su muerte.

The Independent se puso en contacto con la policía de Los Ángeles y con el abogado de D4vd en busca de comentarios.

Hernández fue recordada como una “querida hija, hermana, prima y amiga”, según una página de GoFundMe. “Su familia está devastada por esta trágica pérdida”, señala.

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, fue encontrado en el maletero del Tesla en un estacionamiento de Los Ángeles a principios de septiembre ( Riverside County Sheriff )

Hernández había huido varias veces antes de su desaparición, informó la KABC, de acuerdo con datos de la Oficina del Sheriff del condado de Riverside.

Los investigadores dijeron a KABC que están “seguros de que van por el camino correcto para determinar un sospechoso”.

En septiembre, la policía de Los Ángeles hizo una redada en una casa de Hollywood Hills donde vivía D4vd, informó el Los Angeles Times.

La carrera musical de D4vd despegó en TikTok, donde ha acumulado casi 4 millones de seguidores. Sus mayores éxitos, Romantic Homicide y Here With Me, han acumulado al menos 1,6 millones de reproducciones en Spotify cada uno.

El hermano de Hernández, Matthew Rivas, había declarado a NBC Los Ángeles que la familia estaba al tanto de que la adolescente conocía a D4vd. Afirmó que su hermana desapareció cuando iba en camino a ver una película con él.